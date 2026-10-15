AI摘要 文章摘要整理： 胡清寧向姚蔚藍坦言想考公務員，並對舢城舊事與背景審查的風險表現出謹慎；姚蔚藍則察覺她情傷未癒，憂心她對男性關注的長久渴望。

姚蔚藍安靜地看著她吃完，又問她是不是真心實意想要考公，胡清寧說是的。姚蔚藍說，現在考公務員不是還要背景審查什麼的，她小心翼翼地問：那，你在舢城那邊的事，沒事吧？

胡清寧知道她是什麼意思。她委屈地說：是他騙我的，他說他已經離婚了。也怪我傻，他說什麼我就信什麼了。如果真的鬧起來，我可不怕。他以前給我發的那些短信，我都還留著的。再說，舢城離環城那麼遠，他們夠不到這裡來的。

姚蔚藍點點頭，心放下來了一點。胡清寧又說：我去查過相關政策的，只要自己和親屬沒有犯罪記錄，那就問題不大。

不過，你真的覺得自己在環城能待得住？姚蔚藍說，別好不容易考上了，上班沒幾天，又覺得這地方太小、太無聊了。

胡清寧搖搖頭，其實大城市也就那麼回事。人多，人的心眼也多。還不如在這小城市裡安安穩穩過日子。

姚蔚藍嘆了口氣，看來這孩子傷得不輕。胡清寧回來之後的每個晚上，姚蔚藍起夜的時候，都會聽見孩子在哭。那棉被下盡力壓制的嗚咽聲，讓當媽的心如刀絞。

姚蔚藍不敢打擾她，只能輕手輕腳地回到自己的房間。可她輾轉反側，再無睡意。她想起胡清寧嬰兒時期的樣子、被孩子奶奶帶走時候的樣子，還有她一臉桀驁，回到自己身邊的樣子。

女兒從小就沒了爸爸，也沒有在哥哥身邊長大。身邊連個男性親屬都沒有的胡清寧，其實早在十四歲的時候，就展示過了她有多麼渴望得到一個男性的愛和關注。只是後來，她所有的熱望都被一場突如其來的殺人案給斬斷了。但根還在，日復一日間，長勢越來越猛，像株食人花，不斷索要，想要吞沒。（二一）