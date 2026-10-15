圖／薛慧瑩

AI摘要 文章摘要整理： 本段透過母子對話與回憶，描寫廖正雯對亡女的長年哀思，以及羅成安在家族權力、兄弟競爭和婚姻安排中承受的壓力。

因為她們實在太像，她總有種感覺，覺得小靖是替自己死的，自己的那些心碎、那些疼痛，以至於後來的死掉，本都是自己的。小靖太愛她了，就如同她太愛自己了。小靖不捨得讓她死，所以替她死掉了。

小靖生病的那幾年，廖正雯幾乎每天都在落淚。其實女兒生病前她也哭過，那個時候小靖還小，見她哭，就說：「媽媽，你的眼睛下雨了。」

她流著淚，說不出話來，握著孩子的小手，點了點頭。

孩子又問：「媽媽，它們會流到你的肚子裡去嗎？」

她還是什麼都說不出來。

小靖又說：「如果肚子裡下雨了，也沒關係。下雨之後，會有好多漂亮的花開。小寶寶見到花，也會開心的。」

那個時候，她的肚子裡已經有了羅成安。羅昆奇找人驗了血，知道肚子裡的是個兒子，欣喜若狂。可她卻沒有多少喜悅，只覺得自己在歧路上越走越遠。

「你想姊姊嗎？」羅成安問。這是廢話。

「每天都想。」廖正雯說，「不過她有好些日子，都沒有來我夢裡了。」

「那下次我去看她的時候，多給她帶點花，我記得她一直都愛花。」

「謝謝你，你姊姊最愛玫瑰。」廖正雯說。羅玖靖的英文名就是Rose。

「你現在還是每個月都去看她嗎？」羅成安問，「下次去要不要我陪你？」

「不用了。暮雲山不算近，你也有好多事要忙。」廖正雯說，「我每次去要待好久，年紀大了，話變多了。有些話翻來覆去地講，你姊姊怕是都聽煩了。」

「那當初給姊姊選地方的時候，為什麼要選在暮雲山呢？」羅成安問，「這邊景澤山的風水不是也很好？」

話一出口，羅成安注意到母親的臉色有點變了，他趕緊解釋：「我只是覺得，你每次去看姊姊還要坐火車，真的是很辛苦。」

「也許是因為我自私吧。我喜歡暮雲山，我覺得那裡是最好的地方。我以後也要住在那裡，要和你姊姊在一起。」廖正雯笑了一下，「我現在就跟你交代了，你要記著啊。」

「不要這樣說。要說也是幾十年以後再說。」

「我不忌諱這個，人生無常，咱們只能活在當下。當時誰也沒有想到，你姊姊會突然得病，不是嗎？說起來，你姊姊以前也跟著我去過暮雲山，她也很喜歡那裡的。」

羅成安點點頭，也笑了一下。「好，我記下了。那你能幫我帶點麒城那邊的米糕嗎？」

「好的。」

「我記得你以前好像常吃。」羅成安說，「後來怎麼不吃了？」

「年紀大了，不敢吃了。那東西太甜。」

「是嗎，那還是不用帶了，我現在也不敢吃太甜的。」羅成安沒話找話地說。

空氣又安靜了，羅成安還是沒想好該怎麼問出那個他最想問的問題。

手機卻在這個時候響了，羅成安看了一下，是公司的人。接起來，說了幾句，掛了電話，「媽，公司有事，我先走了。」

廖正雯也站了起來，一路跟在他的身後，眼見他出了門，在他身後囑咐：「開車回去的時候慢點。」

羅成安上了車，發動車子前，他從後視鏡裡又看了一眼母親。母親已經戴好帽子和園藝手套，去了旁邊的花園。

在過去的很多年裡，母親的很多時光，都是在花園裡打發掉的。她撫摸著那些花草，修剪著枝葉。她見證著它們一次次的成長和衰敗，那些花草日日夜夜陪在她的身邊，像她真正的親人一樣。

姊姊去世後，母親曾經養過一隻叫陽陽的狗，後來，陽陽死了。母親實在太傷心，從此再也沒有養過寵物。

發動車子，加速，路兩旁的景色迅速倒退，煩惱的情緒浮了上來。羅成安一點也不想去公司。公司的事是永遠忙不完的，一件事辦好了，還有第二件、第三件……公司越變越大，員工越來越多。沒有最好的業績，只有更好的業績。面前永遠都有爬不完的高山，背後還有庶出的弟弟虎視眈眈。

很多次羅成安都能感到羅成巍看著他的眼神裡，帶著不服氣和隱隱的敵意，他能猜出為什麼。他從十二歲開始，就被父親帶著去參加公司的酒會和商務宴請了。可同樣是羅昆奇的兒子，已經接近成年，羅成巍卻幾乎沒有去過。

羅成安知道父親的擔心，如果帶著小巍，光是見著孩子的樣子，旁人就會投來一些意味深長的眼神。

想必父親一定是帶過弟弟的，可估計也就是那麼一次。那些意味深長讓他覺得受到了某種冒犯甚至侮辱，所以，羅成巍從此被留在了家中。他畢竟是年輕人，好多情緒還都不會藏。每次父親和大哥在商場上觥籌交錯的時候，他就戴著拳擊手套，在地下室裡猛捶沙袋，一打就是好幾個小時。

父親說過：「成安，公司還是要靠你，你是長子。你弟弟長大了，看他隨便想做什麼，想當藝術家也行，想搞體育也行。」

他當時還笑，「那我怎麼這麼倒楣？」

父親沒笑，說了一句電影裡的台詞：「能力越大，責任越大。」

弟弟的成績的確一般，所以為了獲得老爹的讚揚，只得另闢蹊徑。除了畫畫挺有天分以外，在運動方面也下了很多苦工。就算將來不能大展宏圖，至少有個好身體。無論兄弟間怎麼比賽，最後還是要看誰能活得更久，所以這場比賽最後誰是贏家，還很不好說。

也許父親也感覺到了這一點，所以才迫不及待地想讓他和賀家結親。結了婚以後，會生聰明漂亮的孩子不說，太太和老丈人都是大律師，未來如果誰想謀權篡位，怕也不是那麼容易的。（三）