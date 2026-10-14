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余瑾的雙拼生活（二六）

徐徐
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AI摘要

文章摘要整理：

余瑾與老杜散步閒談，從他人搬家原因聊到租客事件與移民政策變動，並延伸到她自己的婚姻綠卡申請與未來打算。

「是的、是的。」見她肯搭腔，老杜連忙點頭，「再說了，我在這邊工作得好好的，幹麼要往多倫多跑？難不成我也跟他一樣去開大貨車？」

余瑾沒忍住，嘴角輕輕動了一下。那點笑意剛冒出來，又被她很快壓了回去。

不過沒過多久，她還是忍不住開了口：「我覺得，他不是因為找到新工作才搬家，應該還是因為那租客的事。出了這種事，誰心裡能一點陰影都沒有？」

「我也這麼覺得。」老杜急忙附和道，說著又搖了搖頭，「那小夥子自毀前程，真是可惜了。本來拿著學生簽證過來，好好把書讀完，說不定現在已經把身分解決了。」

余瑾眉心微微蹙起，腳下那顆小石子被她踢出去老遠，「這移民政策怎麼說變就變！」

「移民政策本來就是動態的。」老杜說著，忽然想起什麼，「哎呀」了一聲，「我得趕緊給律師寫封郵件催催。你的申請都提交好幾個月了，到現在還沒消息。聽說美國婚姻綠卡都收緊了，這邊可別有樣學樣。」

余瑾的眼皮不受控制地跳了一下。她深吸了一口氣，乾脆用力閉上眼。等再睜開時，眼底的那絲波瀾已經被徹底壓了下去。

「被拒了也無所謂。反正我回去工作就是了，孩子我自己養。」她淡淡道。

「說什麼呢！」老杜腳下一頓，隨即陪著笑說，「孩子當然是我們一起養。我多上幾年班就是了。遲點退休，也沒什麼大不了的。」他算是想通了，只有把老婆哄好了，日子才會更好過。

余瑾沒有再吭聲，腳下卻不知不覺輕快起來。老杜很快又被她甩在後面，只好連走帶跑地追，沒一會兒便氣喘吁吁。（二六）

精華 FAQ

  • 老杜認為自己在目前的地方工作得很好，沒有必要為了換環境特地跑去多倫多；他還半開玩笑地說，自己又不是去開大貨車，因此沒有搬家的動機。

  • 余瑾覺得對方不是因為找到新工作才搬走，而是因為租客事件造成心理陰影。她認為發生這種事後，當事人很難完全不受影響，因此選擇離開。

  • 余瑾表現得相當冷靜，甚至直接表示若申請被拒也無所謂，自己可以回去工作，孩子則由她自己養。相對地，老杜則立刻安撫，表示願意一起承擔。

租客 學生簽證 移民

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