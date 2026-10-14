科西嘉風采依舊（八）

AI摘要 文章摘要整理： 文素馨與布薩帝圍繞桌巾、百衲被與織品工藝交流，從材質、洗護到手工縫製的耐久性都展開討論，最後也迎來搬離舊居、前往雅典海港的時刻。

希臘人家，一日三餐，桌巾、餐巾不可或缺。而且用過就洗燙，絕對不會讓它們髒髒地過夜。

「希臘人喜歡純棉，非如此不可。安吉亞里織品使用亞麻與長絨棉，可以用洗衣機，甚至可以用烘乾機，而且免熨燙。『布薩帝』的桌巾可以使用洗衣機，洗淨之後，拉一拉邊角，因為沉重，在風中不會飄動，無須晾衣夾。曬乾後，挺拔如初，無須熨燙。而且，高溫熨斗會破壞美麗的織花。」布薩帝這樣提醒文素馨。

起風了，另外一家鄰居的陽台上，傳來撲拉拉的大聲響動。原來是一整排數條桌巾鼓脹如同船帆，正在風中起舞，黃色、紅色、藍色的花朵、圖案跳躍、奔騰，煞是熱鬧。在金色晚霞的輝映下，更是氣象萬千。

看布薩帝極有興致地觀望著，文素馨邀請道：「我帶你看一樣東西……」

面對縫紉室裡，面門而立的巨大繃架，布薩帝開心大笑：「天哪，巧奪天工！這是什麼？」

文素馨坐了下來，戴上頂針，拿起細細的小針，沿著拼布的縫線，一針針飛快地衲起來。

布薩帝是大行家，讚嘆道：「一公分四個針腳，真不簡單。」

文素馨一邊衲著，一邊講起這條百衲被的來歷。布薩帝一邊聽著，一邊伸出手撫摸著布料：「西班牙棉織品，可以用機器洗淨、烘乾，而且西班牙織品的印染工藝極為高明，幾乎永不褪色。手工縫製，會比機器縫製長壽很多年……」

文素馨回答：「手工縫製的百衲被比機器製作的，起碼長壽兩百年。」

兩人相視而笑。

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大局已定，需要海運的東西已經裝進集裝箱，離開了這所住了三年的房子，前往雅典海港。（八）