老地方（二○）
胡清寧因與分居中的上司交往被揭發，遭開除並被對方妻子報復，最終心力交瘁回到環城，蜷縮在家中沉睡。
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胡清寧因與分居中的上司交往被揭發，遭開除並被對方妻子報復，最終心力交瘁回到環城，蜷縮在家中沉睡。
丘小力家的門沒關嚴。什麼都還不知道的胡清寧習慣性地衝著那條縫隙，叫了聲「小力姊」。
屋裡沒人應，只是有股味道變得越來越濃烈。
她輕輕地推了一下門，然後怔住。屋裡什麼人也沒有，屋子中間有一灘膏狀的黑色。她盯著看了好久，然後兩耳轟鳴，心下悚然。她明白了，那是小力姊的血。
6
胡清寧失戀了。對方是公司裡的上司，一個只是處在分居階段的有婦之夫。這是姚蔚藍四處打聽後，才知道的事。一開始胡清寧只是說在舢城待煩了，要回環城考公務員。
姚蔚藍問她，舢城煩了還有麒城、還有邰城，大城市好地方多得是，為什麼非得回到這裡來。你不是一直不喜歡環城嗎？
胡清寧說：我累了。
她看起來憔悴極了、累極了，像個已經有了裂紋的白色瓷器，姚蔚藍不忍再碰一下。
她蒙著被子，陷入了長久的昏睡。姚蔚藍著急地給胡清寧的姑姑打電話。胡清寧姑姑家的孩子在舢城，她好說歹說，拜託人家幫她調查一下，胡清寧是不是在舢城那邊，遇到了什麼事。
結果就是胡清寧和上司的事，被對方的太太發現了，人家帶著娘家人，接連去公司鬧了好幾次。那男的偏偏又是個慫包，不敢跟老婆撕破臉，於是以前對胡清寧的山盟海誓，頓時就都成了廢話。
公司丟卒保車，胡清寧被開除了。不只這樣，對方老婆放出狠話，說不管胡清寧再找什麼工作，都要讓她在舢城待不下去。
這下舢城也成了她的傷心地。
姚蔚藍望著縮進被子裡，如嬰兒一般的女兒，明白不是心力交瘁，否則她不會回到這間房子裡來。
等她好不容易再睡醒，姚蔚藍把剛剛煮好的麵端給她。（二○）
起初她只說待煩了要回來考公務員，但姚蔚藍追查後才知道，真正原因是她與上司的感情曝光後，工作和生活都被逼到崩潰邊緣。 她和公司上司的關係被對方太太發現後，對方帶著娘家人多次到公司鬧事，公司為求自保將她開除，連在當地找工作也被放話阻撓。 姚蔚藍看到她像裂了的白瓷器一樣憔悴，明白她不是單純回鄉休息，而是已經心力交瘁，只能躲回熟悉的房間裡逃避一切。
精華 FAQ
起初她只說待煩了要回來考公務員，但姚蔚藍追查後才知道，真正原因是她與上司的感情曝光後，工作和生活都被逼到崩潰邊緣。
她和公司上司的關係被對方太太發現後，對方帶著娘家人多次到公司鬧事，公司為求自保將她開除，連在當地找工作也被放話阻撓。
姚蔚藍看到她像裂了的白瓷器一樣憔悴，明白她不是單純回鄉休息，而是已經心力交瘁，只能躲回熟悉的房間裡逃避一切。
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