圖／薛慧瑩

AI摘要 文章摘要整理： 羅成安在母親面前談起被父親安排的婚事，並質疑自己是否要繼續為家族與公司犧牲；廖正雯則在回憶舊日婚姻、喪女與家族壓力中，流露深沉的無奈與傷感。

分居之前，羅昆奇就已經有了別的女人。他自己解釋說，都是一些歡場女子，逢場作戲罷了。就算真有什麼，也都是露水情緣，不作數的。可這事不知怎麼傳了出去，於是所有人都以為，他們分居是因為這個。她離開羅家那天，羅成安還哭著過來抱住她的腿，讓她別走。她蹲下來，抱著兒子，跟他解釋，姊姊生了病，要去更安靜的地方養病。她擦去孩子的眼淚，囑咐他要乖乖吃飯、聽爸爸的話。

她清楚，羅昆奇其實根本沒有多在乎兒子。綁住孩子只不過是他想出來的，想要牽制住她的手段。其實也不必須就得是兒子，只是女兒生著病，一直是廖正雯親力親為地照顧，他沒有這樣的時間和精力，也不敢拿女兒的健康來冒險。

於是在羅成安看來，事情就變成了這樣：爸爸忙著工作、媽媽忙著避開爸爸和照顧姊姊，而他只能由保母和司機陪著，孤獨地成長。後來，姊姊去世，媽媽卻還是沒有搬回來。爸爸有了很多別的女人，不過最後為他生下孩子的，是當時中文說得還不太好的朗姨。

但她的學習能力很強，僅僅幾年工夫，中文就越來越自然流暢，漢字也認識了不少。就連中國傳統文化裡外室應該要做的一切，什麼低眉順眼、忍氣吞聲、忍辱負重，她統統都學會了。

有的時候，父親回到家面對朗姨，臉上也會有一絲厭倦的樣子。漸漸長大的羅成安能明白為什麼，當初朗姨打動父親的，就是那熱情似火的異域風情。沒想到，日日夜夜，歲月過去，這異國女人也竟如漢人淑女般，變得高雅、變得人淡如菊起來了。就像一直以來，在父親面前的母親一樣，這讓父親熟悉，也讓父親害怕。

可再拋棄一個女人已經不現實了。一是沉沒成本太大，再一個，父親上了年紀，折騰不動了。更何況，朗姨畢竟不是母親。

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「媽，我可能很快就要結婚了。」羅成安在沙發坐定，然後說。

「什麼時候？」廖正雯問，「為什麼說是可能？婚期還沒定嗎？」

「嗯，我現在還在考慮。」

「考慮什麼？曉曼怎麼說？」

「不是，不是曉曼。」羅成安說，「對方是我爸介紹的人。賀嘉螢，賀萬賢的小女兒。」

賀萬賢是有名的大律師。他有兩個才貌雙全的女兒，都是頂級法學院畢業的高材生。

「那曉曼呢？你們不是在交往嗎？」

「我爸勸我考慮一下，曉曼家的情況……將來幫不到公司什麼的。」

「那女孩怎麼樣？」廖正雯問，「賀律師的女兒。」

「見過兩三次，還可以吧。」

「你喜歡她嗎？」

「喜歡談不上，但也不算討厭。」

「她對你呢？」

「應該也還行吧，至少她是不反對結婚的。」羅成安苦笑了一下，「不過我看她那樣子，結婚也只是完成任務而已。你那時候不是也同意了嗎？」

廖正雯驚了一下，沒想到兒子是有備而來。她放下手中的茶杯，還沒想好該說點什麼。

「當時是外公逼著你嫁給我爸的，對吧？」羅成安也放下手中的杯子。

「是誰跟你說的？」

「梅麗莎表姊。」羅成安說。

梅麗莎是廖正雯大姊的女兒，會講中文，但沒有中文名字。她上一次回來探親，已經是十幾年以前的事了。也就是說，羅成安在十幾年前，就已經聽說這件事了。

「她還是小孩子，她怎麼會知道？」

「她說是姨媽告訴她的，還說婚禮前的一個禮拜，你幾乎每天都在哭。婚禮那天化妝師看到你的眼睛，也差點哭了。」

這對母女都是一樣的大嘴巴。廖正雯在心裡罵了一句。

「你爸爸條件不錯。」廖正雯說，「你外公當時很喜歡他。」

「那你喜歡他嗎？」

「怎麼突然說起這個。」廖正雯有些尷尬，「我和你爸爸的事，三言兩語很難說清。而且，已經過去那麼久了。」

「我知道。我也不是故意要惹你不開心，只是，我怕結婚是一個錯誤。我不想讓賀小姐將來也不開心。而且，還有曉曼。」

「那你準備怎麼辦？」

「我想什麼都不管不顧，帶著曉曼離開這裡，去一個陌生的地方重新開始。」

「那就去啊，為什麼不能去？」

「我爸說，他現在年紀越來越大了，公司需要我。」羅成安嘆了口氣，「不過有的時候我都在想，我用不用這麼聽老爸的話。那是他一手操辦起來的公司、是他的事業，跟我有什麼關係呢？小的時候，他不在家，是因為公司。現在我長大了，他讓我結婚，還是為了公司。」

「男人都是以事業為重。你爸爸也是想把他的事業傳承下去，你畢竟是他的兒子。」

「他還有小巍。」

「那不一樣。小巍和你，還是不一樣的。」廖正雯說，「小巍還小。」

兩個人都沉默了，他們都明白那話裡的意思。羅成安和羅成巍都是羅昆奇的兒子，可三個人站在一起，還是羅成安更像父親。羅成巍不管是皮膚的顏色還是頭髮的質地，都太像來自東南亞的朗姨了。

萊朗是濃烈的，相較之下，廖正雯就顯得太淡了。淡到她把羅成安帶到這個世界上，可卻看不出一點她自己的影子來。羅成安長得和羅昆奇一模一樣。

廖正雯忍不住抬眼看了一下鋼琴上的照片，最像自己的是小靖。不僅長得像，性格也像。她記得小靖的一切，從生，到死，那些日日夜夜都陪伴在小靖身邊的日子，她感到幸福，也感到心碎。（二）