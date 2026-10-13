余瑾的雙拼生活（二五）

AI摘要 文章摘要整理： 余瑾在是否生育的抉擇上逐漸定下心意，認為自己願意承擔成為母親的責任，也慶幸保留退路；同時，老杜為緩和氣氛提及鄰居將搬走的消息。

這一刻，她終於明白：她想要這個孩子。老杜可以害怕，可以猶豫，可以還沒有想好；可她不想再等他的答案了。哪怕往後的路並不像她想像中那麼平坦，哪怕真的要一個人面對，她也想把孩子生下來。至於那條路最後要怎麼走，她可以慢慢摸索。哪怕最後真的走到去父留子的地步，她也認了。

風險當然是有的，可她也安慰自己：時代已經不同了。如今的醫療條件，早已不是外婆當年所能想像的。那些過去只能擔心、只能熬過去的問題，如今總有辦法可以應對。她甚至想起新聞裡那個六十多歲還生下健康孩子的女人──別人都能做到，自己為什麼就不行？

她忽然很慶倖自己沒有貿然辭職。至少，她還有退路。真到了那一步，她可以回國，可以生下自己的孩子，可以按部就班地把日子過下去。她隱約意識到，自己想要的也許不僅僅是一個孩子，而是一場對生命的完整體驗──去成為母親，去勇敢地擔負起這個決定背後所有的責任。

老杜沒敢再招惹她，甚至還一路絞盡腦汁地說著些討她歡心的話。余瑾卻始終埋著頭，一句也沒有回應。

見這招不靈，老杜只好另闢蹊徑。

「知道嗎，我們要換鄰居了。」

這個突如其來的消息讓余瑾放慢了腳步。她抬頭看了他一眼，眼神裡明明白白寫著：怎麼回事？

老杜立刻會意，趕緊補充道：「辛格說他在多倫多找到了新工作，準備搬到賓頓去。還開玩笑問我們要不要也搬過去，這樣還能繼續做好鄰居。」

「賓頓是印度城呀，我們搬過去做什麼？」余瑾沒好氣地白了他一眼。（二五）