余瑾的雙拼生活（二五）
余瑾在是否生育的抉擇上逐漸定下心意，認為自己願意承擔成為母親的責任，也慶幸保留退路；同時，老杜為緩和氣氛提及鄰居將搬走的消息。
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余瑾在是否生育的抉擇上逐漸定下心意，認為自己願意承擔成為母親的責任，也慶幸保留退路；同時，老杜為緩和氣氛提及鄰居將搬走的消息。
這一刻，她終於明白：她想要這個孩子。老杜可以害怕，可以猶豫，可以還沒有想好；可她不想再等他的答案了。哪怕往後的路並不像她想像中那麼平坦，哪怕真的要一個人面對，她也想把孩子生下來。至於那條路最後要怎麼走，她可以慢慢摸索。哪怕最後真的走到去父留子的地步，她也認了。
風險當然是有的，可她也安慰自己：時代已經不同了。如今的醫療條件，早已不是外婆當年所能想像的。那些過去只能擔心、只能熬過去的問題，如今總有辦法可以應對。她甚至想起新聞裡那個六十多歲還生下健康孩子的女人──別人都能做到，自己為什麼就不行？
她忽然很慶倖自己沒有貿然辭職。至少，她還有退路。真到了那一步，她可以回國，可以生下自己的孩子，可以按部就班地把日子過下去。她隱約意識到，自己想要的也許不僅僅是一個孩子，而是一場對生命的完整體驗──去成為母親，去勇敢地擔負起這個決定背後所有的責任。
老杜沒敢再招惹她，甚至還一路絞盡腦汁地說著些討她歡心的話。余瑾卻始終埋著頭，一句也沒有回應。
見這招不靈，老杜只好另闢蹊徑。
「知道嗎，我們要換鄰居了。」
這個突如其來的消息讓余瑾放慢了腳步。她抬頭看了他一眼，眼神裡明明白白寫著：怎麼回事？
老杜立刻會意，趕緊補充道：「辛格說他在多倫多找到了新工作，準備搬到賓頓去。還開玩笑問我們要不要也搬過去，這樣還能繼續做好鄰居。」
「賓頓是印度城呀，我們搬過去做什麼？」余瑾沒好氣地白了他一眼。（二五）
她不想再等待老杜的答案，也認為自己已經明白真正想要的是孩子與完整的生命體驗。即使未來可能要獨自面對，她仍願意承擔這個決定。 她承認風險一定存在，但認為時代與醫療條件都比過去進步許多，許多問題都有辦法應對，因此不再像外婆那一代那樣只能擔心和硬撐。 老杜為了轉移氣氛，告訴她辛格準備搬到賓頓，暗示他們可能要換鄰居，還開玩笑問是否也一起搬過去；余瑾則回以白眼，嫌賓頓是印度城。
精華 FAQ
她不想再等待老杜的答案，也認為自己已經明白真正想要的是孩子與完整的生命體驗。即使未來可能要獨自面對，她仍願意承擔這個決定。
她承認風險一定存在，但認為時代與醫療條件都比過去進步許多，許多問題都有辦法應對，因此不再像外婆那一代那樣只能擔心和硬撐。
老杜為了轉移氣氛，告訴她辛格準備搬到賓頓，暗示他們可能要換鄰居，還開玩笑問是否也一起搬過去；余瑾則回以白眼，嫌賓頓是印度城。
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