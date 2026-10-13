科西嘉風采依舊（七）

AI摘要 文章摘要整理： 文素馨在搬家前忙於拼布與整理，布薩帝送來訂製桌巾與飾物，兩人藉由餐桌布置談及安定與美感。

「在聖赫勒拿島，拿破崙身邊有三千本書。」是布薩帝的聲音。

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一個下午，文素馨將縫好的拼布，連同夾在當中薄薄的棉絮，以及下面那一層黑布，一道送上了美國阿米什人製作百衲被的木質繃架，開始了最為迷人的「衲」的工程。一邊飛針走線，一邊在記事本上開列清單，什麼東西要空運、什麼東西要海運。大搬家的日程越來越近了……

門鈴響，手捧大紙盒的布薩帝站在門口。她親自來送為文素馨訂做的桌巾。

紙盒打開，最上面是一串忘憂珠，海水藍色、沉重的玻璃製品，綴著金色的亞歷山大大帝頭像以及一只錨。「結婚十七年，大搬家十七次。雅典是最後一站，今後不必再外放。我真的需要一個錨，把我家的小船停靠在一個寧靜的港灣。」文素馨若有所思。

似乎讀懂了文素馨心頭所想，布薩帝主動移開了餐桌上的小物件，將原本在桌面上那一條竹節桌巾撤下來仔細疊好。兩人一道抖開了那一條淺咖啡色的桌巾，不只是來自安吉亞里，而且來自「布薩帝」。

雙手一拍，文素馨驚嘆道：「難怪大帝會喜歡這樣的桌巾！」是的，這條桌巾瞬間成為整個房間的亮點，敦實、穩定，似乎在這張餐桌上已經停留一百年了。

兩只第凡尼水晶燭台、兩根白蠟燭，水晶花瓶裡幾枝黃色玫瑰。這張餐桌就自自然然地釋出優雅與高貴。兩人坐定，各人面前一杯茶，不約而同地望向落地窗外。鄰居家的陽台上，勤勉的希臘家庭主婦正從晾衣繩上解下一條鮮艷的桌巾，鋪在燙衣板上用力燙將起來，動作極其熟練。燙完一條，再來一條，直到摺疊整齊的桌巾、餐巾高高疊起。（七）