AI摘要 文章摘要整理： 姚蔚藍再度疑見丘小力，接著付闖離開、胡清寧返家，三樓新住戶竟是丘小力的母親，讓她想起當年出事時警車、救護車與法醫進出的陰冷場景。

是丘小力。她還是那樣，張開細長的胳膊，趴在窗口上。她的臉陷在黑暗裡，看不清她的表情，可姚蔚藍覺得，她一定在望著他們。

姚蔚藍恐懼地閉上眼睛，再睜開的時候，丘小力消失了。

●

方紅搬進來的第二個月，付闖走了。以前的大學同學聯繫上了他，說自己在清台市開了家公司，邀請他加入。只是雇員，不是合夥人。

姚蔚藍勸他，不管怎麼樣，也比現在幫她賣滷菜強。再說清台離環城也不遠，坐車也就一兩個小時而已。

付闖離開後的半個月，胡清寧突然回來了。坐了一整天的火車，回到家已經是傍晚，上樓的時候，被三樓裡傳來的動靜嚇了一跳。丘小力的事以後，三樓的房子只租出去過一次。房客也只住了幾個月，就堅決要退房。說是自從住在這裡，就開始走背字。房東提出再降租，可還是不行。從此再沒人住過。

三樓又住人了？胡清寧進門後還沒來得及坐下，張口就問。

嗯，新搬來的，姚蔚藍說，是丘小力的媽媽。

胡清寧震驚地望向姚蔚藍，姚蔚藍跟她解釋最近發生的一切，她臉上漸漸被另一種神色所取代。姚蔚藍知道，胡清寧陷入到了某種回憶裡。

胡清寧沒有見過出事的丘小力。事情發生的時候，寒假已經結束，新的學期開始了。那天，她從學校回來，一進大院，就感覺到了異常。警察進進出出，每個人的臉上都是肅殺的神情。停在院子裡的一輛救護車裡剛被人抬上去了什麼東西，然後車門關上，救護車從她的身邊開走了。

胡清寧一步一步上樓，遇見戴著白口罩、白手套，提著箱子的法醫，正從樓上下來。樓道裡的味道跟廠裡的氛圍一樣怪。（一九）