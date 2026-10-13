圖／薛慧瑩

AI摘要 文章摘要整理： 羅昆奇與廖正雯在老爺子過世後終於離婚，羅成安前往白塔街探望母親，回望羅廖兩家舊日婚姻、繼承與親情的裂痕。

跟羅昆奇結婚那年，廖正雯二十六歲；離婚的時候，差兩個月五十六。婚齡將近三十年，分居的時間占了一大半。遲遲沒去辦手續的原因，只是因為羅家的老爺子尚且在世。

雖然知道兒子、兒媳早沒了感情，可心裡還念著當年廖家對羅家的提攜之恩，他固執又古板地認為，結了婚、生過孩子的女人，被人踹了，就無路可走了。況且廖家的情況早就今非昔比，不離婚是為了廖正雯好。

於是只要羅昆奇一說要離婚，老爺子就鬧。直到去年冬天，老爺子不小心摔了一跤，住院治療了小半年，一直沒好徹底。後來又感染了肺炎，沒救回來。喪事剛一辦完，羅昆奇的律師就帶著離婚協議書，去白塔街找了廖正雯。

白塔街曾是著名的老錢區，宅子大不說，還大多隱蔽地藏在林間。離繁華的市區只有三十分鐘車程。住在這裡的人，都有些來頭。可大概二十幾年前，開發商把相鄰的一大片林地買下，都用來開發豪宅。蓋起來的房子都帶著些粗鄙的炫耀之意，搬進那些豪宅裡的人也是如此。自此，不少原本住在白塔街的人家就搬去了別處。

雪上加霜的是，也就是那之後的幾年，一個獨居在白塔街二百零三號的婦人在家中被人刺死。案子始終沒破，成了懸案。自那之後，搬走的人就更多。白塔街漸漸失去了穩重的貴氣，開始真正荒涼了起來。但過去的那麼多年裡，廖正雯卻一直都住在這裡。

簽字離婚後，也許是為了不顯得那麼涼薄，羅昆奇打發兒子羅成安去白塔街看看廖正雯。家裡剛空運過來一些水產和瓜果，他已經讓保母打包好，讓羅成安給廖正雯送去。

羅成安正要出門，羅昆奇又說：「你朗姨的生日快到了，我答應了要陪她去白島那邊過周末。你最近辛苦一下，加加班，公司裡的事你多上點心。」

「那小巍和聲聲也去嗎？」

「他們不去，有保母和老師在管。家裡的事你不用操心，把公司的事打理好就行。」

羅成安點點頭，保母已經把東西裝進了羅成安車的後備箱裡。羅成安跟羅昆奇招了招手說：「爸，那我先走了。」

聲聲聽見聲音跑了出來，站在羅昆奇的後面，跟他招手說：「大哥再見。」

羅成安笑笑，也招了招手，「聲聲再見。」

羅玖聲比羅成安小了十六歲，今年才剛上五年級。除了羅玖聲，羅成安還有一個小自己十歲的弟弟羅成巍。

羅成巍和羅玖聲都是父親的女朋友萊朗生的。萊朗比父親小很多，多年來沉默溫順地做著父親身後的女人。她對羅家的生意毫無興趣，似乎她生活的全部就是為了愛父親、當父親的女人、給他生兒育女，還有，如何永保青春。

儘管已經跟了父親這麼多年，可她卻一直未被羅家老爺子承認。老爺子喜歡小巍和聲聲，卻一直拒絕見她。每次過年羅昆奇帶著孩子們去給老爺子拜年，萊朗總得一個人留在家裡。

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羅成安開著車，一路向南郊的白塔街駛去。他已經很久沒有見廖正雯了，電話倒是每個月都打。母親話少，喜靜，很少出門。平常就是看看書、練習書法國畫，在花園裡侍弄花草。這很符合她曾經是大戶人家小姐的身分。

羅成安提前發了消息，告知了母親自己會去，到的時候她果然就站在門口。羅成安把東西從後備箱裡搬出來，一路放進母親的廚房。廚房裡乾乾淨淨，卻也顯得空空蕩蕩。母親問他最近好嗎，他說還好，公司裡的事越來越多，他大部分時間都住在自己的公寓裡。父親那邊，他也不經常回去。

提起父親，母親臉上的表情並沒有任何變化。她泡了一壺茶，然後招呼羅成安去客廳裡坐。

客廳很大，窗明几淨，但空氣似乎是停滯的。擺在鋼琴上的那張照片還在，照片裡是一個小女孩。她對著鏡頭甜甜笑著。那是姊姊羅玖靖十三歲的樣子。拍照片的攝影師技術不錯，又或者，拍照那天，姊姊的狀態還算好。至少照片裡一點也看不出，她其實已經病入膏肓。

母親很喜歡那張照片，後來，在姊姊的合棺葬禮上，被鮮花圍住，供人弔唁的就是這張照片。

和羅昆奇分居的那個時候，羅成安還小，廖正雯只帶著生病的羅玖靖搬回了白塔街。廖正雯的雙親已經離世，哥哥和弟弟還有嫁去海外的姊姊，都對繼承這棟老房子沒有興趣。於是房子就給了她。

在繼承遺產方面，她的姊姊和兄弟們也沒吃虧。哥哥和弟弟接手了父親留下的生意，兩個人經營理念不同，鬥得頭破血流。後來弟弟勝出，買斷了哥哥手裡的股份。哥哥兵敗受挫，氣勢大傷，遠走他鄉，自此再也不跟家裡聯繫。

至於姊姊，她在國外念書的時候就先斬後奏，嫁了個沒錢的老外，後來帶著老公挺著肚子回家省親，把家裡鬧得是雞犬不寧。後來孩子出生，父親還是怕她和孩子受苦，給了她一大筆錢，算是嫁妝，也算是買斷親情的費用。姊姊帶著老公、孩子回了英國，用父親給的錢買了棟房子，從此很少回來。

等到廖正雯和羅昆奇的婚姻出問題的時候，廖家早已不復以前的光景了。公司沒有她的份，當初結婚的時候，給的嫁妝也沒有給姊姊的多。在父母眼裡，他們已經幫她擇到了一位前途無量的青年才俊，對她這個不怎麼拔尖的女兒來說，已經是最好的安排了。（一）