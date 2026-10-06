我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「尚氣」劉思慕結婚了 在法國低調娶回台裔女友

紐約州鄉村麻疹疫情增加 州長宣布全州公衛緊急狀態

余瑾的雙拼生活（一八）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

「深吸氣，數到六，再慢慢呼出來……」

余瑾閉上眼，跟著他的節奏呼吸。

「現在，想像有太陽照在頭頂上。暖暖的，不燙人……」

她跟著他的聲音，想像那團暖意落在頭頂，慢慢向下移動，從額頭到眼睛，再到鼻子和下巴。可沒過多久，那股熟悉的燥熱又從身體深處湧了上來。她下意識一蹬腿，身上的重力毯也跟著踢歪了。

「別動、別動。」老杜連忙提醒。

暖流向下滑落，落在肩頭，接著是胸口、小腹……到了腳尖還不算完，還得挨個從每一根腳趾上慢慢滑過去。

「現在，下雨了。是那種細細的毛毛雨，落在身上特別舒服……」老杜的嗓音像被虛構的雨絲打濕了，透出一種綿軟而迷糊的倦意。

似乎真的有細細的雨絲從頭頂飄落，輕輕掠過額頭、落到肩上，再落到胸口……涼絲絲的雨意，一點點帶走了體內那股揮之不去的燥熱。余瑾漸漸覺得意識朦朧起來，身體也越來越沉。

「呼──嚕──」

就在余瑾覺得自己快要沉入夢鄉的時候，耳邊猝不及防地炸開一聲響亮的鼾聲。

她猛地睜開眼。雨停了，太陽也不見了。剛剛還在喋喋不休的「催眠大師」，已經四仰八叉地睡了過去。

要不要叫醒他？

這個念頭剛冒出來，她又有些心浮氣躁了。翻了個身，手不自覺地便摸向床頭櫃。黑暗中，她準確地握住了什麼，拿起來，遲疑片刻，又放下。過了一會兒，還是忍不住重新拿了起來。

到底要不要現在說？

她想了好一會兒，還是拿不定主意。不管怎樣，先把他叫醒再說。

她伸腿越過兩張床墊之間那條無形的「界線」，輕輕戳了一下他的腰。（一八）

精華 FAQ

  • 她先跟著呼吸與景象想像，體內燥熱一度被安撫，意識也逐漸朦朧、身體變沉，幾乎快要沉入睡意之中，顯示催眠一開始相當有效。

  • 因為老杜在催眠過程中自己先睡著了，還發出響亮的鼾聲，讓余瑾在即將入睡時被嚇醒，原本的雨聲與太陽想像也隨之中斷。

  • 她一邊猶豫要不要先叫醒老杜，一邊又拿起床頭櫃上的東西反覆遲疑，顯示她似乎有重要的話想說，但還沒決定是否立即開口。

上一則

夢回「銀山溫泉」

下一則

把受過的傷變療癒力量 郭約瑟穿梭宜蘭山林部落27年

延伸閱讀

余瑾的雙拼生活（二）

余瑾的雙拼生活（二）
余瑾的雙拼生活（一）

余瑾的雙拼生活（一）
余瑾的雙拼生活（三）

余瑾的雙拼生活（三）
解凍（二）

解凍（二）

熱門新聞

圖／PPAN

外婆媽（上）

2026-09-29 02:00
圖／PPAN

外婆媽(下)

2026-09-30 02:00
1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，29日由發行人平珩宣布年底熄燈。（記者陳宛茜／攝影）

皇冠雜誌將熄燈 平珩：已向平鑫濤報告 請容許我們最後3期慢慢說再見

2026-09-29 19:08

香港行醫歲月

2026-10-03 02:00

醫師的小孩

2026-10-03 02:00
Audie Leon Murphy（圖／作者林一平繪製）

二戰的美國步兵傳奇

2026-09-30 02:00

超人氣

更多 >
孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手

孫穎莎重返乒乓球女單世界第1 男單前3不見中國選手
華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有

華裔女跟監賴清德兒子被逮 FBI局長嗆：想逃回上海？門都沒有
昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死

昔見「USA」如獲救 中國走線客2年後：這條路已死
美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分

美政府要撤回40人公民身分 1華男剛從軍拿到身分
前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞

前白宮發言人李維特換新舞台 下月轉戰福斯新聞