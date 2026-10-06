余瑾的雙拼生活（一八）

「深吸氣，數到六，再慢慢呼出來……」

余瑾閉上眼，跟著他的節奏呼吸。

「現在，想像有太陽照在頭頂上。暖暖的，不燙人……」

她跟著他的聲音，想像那團暖意落在頭頂，慢慢向下移動，從額頭到眼睛，再到鼻子和下巴。可沒過多久，那股熟悉的燥熱又從身體深處湧了上來。她下意識一蹬腿，身上的重力毯也跟著踢歪了。

「別動、別動。」老杜連忙提醒。

暖流向下滑落，落在肩頭，接著是胸口、小腹……到了腳尖還不算完，還得挨個從每一根腳趾上慢慢滑過去。

「現在，下雨了。是那種細細的毛毛雨，落在身上特別舒服……」老杜的嗓音像被虛構的雨絲打濕了，透出一種綿軟而迷糊的倦意。

似乎真的有細細的雨絲從頭頂飄落，輕輕掠過額頭、落到肩上，再落到胸口……涼絲絲的雨意，一點點帶走了體內那股揮之不去的燥熱。余瑾漸漸覺得意識朦朧起來，身體也越來越沉。

「呼──嚕──」

就在余瑾覺得自己快要沉入夢鄉的時候，耳邊猝不及防地炸開一聲響亮的鼾聲。

她猛地睜開眼。雨停了，太陽也不見了。剛剛還在喋喋不休的「催眠大師」，已經四仰八叉地睡了過去。

要不要叫醒他？

這個念頭剛冒出來，她又有些心浮氣躁了。翻了個身，手不自覺地便摸向床頭櫃。黑暗中，她準確地握住了什麼，拿起來，遲疑片刻，又放下。過了一會兒，還是忍不住重新拿了起來。

到底要不要現在說？

她想了好一會兒，還是拿不定主意。不管怎樣，先把他叫醒再說。

她伸腿越過兩張床墊之間那條無形的「界線」，輕輕戳了一下他的腰。（一八）