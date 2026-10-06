牠不再需要她一口一口餵，牠會自己找東西吃，找的往往是她原本不打算說的那一部分。

8

那個周三，班傑明沒有去接客戶，他去了城中一間安靜的咖啡 館。

他遠遠就看見那個坐在窗邊的身影──比上次見面時清瘦了一點，白髮比想像中更多。她已經幫他點了咖啡，不加糖，和四十年前一樣。

「我還記得。」她說。

「妳一向記性太好。」

他們聊起這幾十年裡各自的人生，聊得很慢，中間隔著很多沒說完的句子──她結過一次婚，又離了；他從一個地方輾轉到另一個地方，一路走到現在。她問起他的太太，他頓了一下，說「還好」，沒有再多說。

「你沒告訴她。」瑪格麗特說，不是問句。

「還沒找到適當的時機。」

「班傑明，」她把手覆在他手背上，「你不是還在等時機，你是在等這件事自己消失。」

他沒有反駁。

臨走前，瑪格麗特說：「下次，帶她一起來見我。」

「好。」他說。

「你已經說過這句話了。」她輕聲說，「三個禮拜前。」

他沒有回答，只是把杯子裡剩下的咖啡喝完。

9

班傑明回到家時，客廳的燈是暗的。

勞拉坐在沙發最靠角落的地方，膝上攤著一本書，但她的眼睛沒有在動。

「今天客戶怎麼樣？」她問，聲音很輕，輕得不像是隨口一問。

「還好，」他說，「有點複雜。」

「複雜到不能說嗎？」

這句話出口的時候，連她自己都嚇了一跳──不是問題本身，是她聽見自己的聲音裡，藏著一種她很久沒有的、直接的東西。

班傑明看著她，很久沒說話。他的嘴唇動了一下，有那麼一瞬間，她以為他要說了，眼神裡有什麼東西鬆動了。（六）