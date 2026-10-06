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老地方（一二）

桑文鶴
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丘小力並沒有下葬，姚蔚藍也不知道丘小力現在在哪裡。於是她帶來的祭品就只能擺在燒完的紙錢旁邊，聊表她的心意。

祭品就是她親手做的飯，丘小力還在的時候，常常來姚蔚藍家蹭飯。說是蹭，其實也不算，因為她每次來不是帶著肉就是菜，有時是水果。她說自己做飯的手藝不行，而且她也不想總是一個人吃飯。

那段時間丘小力跟姚蔚藍母女說了很多自己的事，只是，現在想想，姚蔚藍也分不清，那些話裡有幾分真、幾分假，畢竟她連名字都是假的。

查案的警察跟三樓的房東說過，說這姑娘的確是姓丘，但名字不叫小力。當初來租房的時候，留給房東的那張身分證複印件也是假的。她也壓根不是舢城市人，而是在舢城下屬的一個縣裡長大。父親死得早，母親在坐牢。她一到十八歲，就從福利院裡跑了，和所有人都斷了聯繫。

自由撰稿人的身分自然也是假的，那或許是她未竟的夢想。真實世界裡，她其實是一個曾經在舞廳裡陪人跳舞的姑娘。

那個來鬧的男人也根本不是什麼後爸，而是她在舞廳認識的男人，那男的是一個給老闆開車的司機。丘小力坐過他開的車，一開始他假裝那輛車是他的，對丘小力也很大方。後來車裡放著的一套貴重的玉器，被人用贗品調了包，與此同時，丘小力也從舞廳裡失蹤了，男人懷疑是她幹的。多方打聽，找到了她，來鬧了一場。

那人自然也成了第一犯罪嫌疑人。警方幾乎是在第一時間就找到了他。據說後來也吃了點苦頭，在看守所裡待了大半年。後頭還是因為證據不足，沒能起訴。（一二）

精華 FAQ

  • 因為邱小力並沒有下葬，姚蔚藍也不知道她現在在哪裡，只能把親手做的飯和祭品擺在燒完的紙錢旁，算是表達心意與哀思。

  • 警方指出她連名字都是假的，留給房東的身分證複印件也不真；她並非舢城市人，而是縣裡長大，父死母囚，18歲後從福利院逃離。

  • 她在舞廳認識的一名司機，曾假裝車是自己的並對她大方，後來車內貴重玉器遭調包成贗品，且她同時失蹤，男子上門鬧事後成嫌疑人，但因證據不足未起訴。

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