圖／余嘉琪

她不貪吃，但浮油逐漸包裹細長的肌肉，像海產一旦腫脹，便泛起一股不新鮮的廉價。

爸也發現了，幾次提起怎麼洗這麼久。「有考慮換一個熱水器嗎？」她不敢直視他，重新盤了一次沒亂的髮，「常常洗到一半變冷，熱水要等很久。」她所言亦非杜撰，爸回：「換一個也要錢。不然妳去一樓洗吧。」一樓那間比起浴室，更像流動廁所。進出倉庫的雜工、送貨員都在此小解，她甚至沒看過地上那些噴濺殘尿的主人的臉。

沐浴是攤展自己，攤展是私密地，寫一些委屈在鏡子的霧氣上（雖然這裡的鏡子沒有水霧也花白）、沖洗過於市儈的捧哏和伶俐，所以不到冬天萬不得已，她不會下樓洗。

爸說：妳兩個弟弟昨天自己說，考不上高中，就要去超商打工，看他們多乖。她露出聽到市區早餐店店員說「蛋餅的蛋要另外點」時的荒謬表情。這個年代分數要低得沒高中讀，說不定比考上第一志願難。

重新提起一段沒有結果的爭執，就像閒來無事又決定刮掉腋毛，等待它的餘波長回常態之前，必須忍受又刺又癢，彷彿無盡的不適與懊悔。客人幾次打斷啟唇，但她不甘，打工就是乖巧，那她應該有資格提一些有關補習。妳成績爛成這樣，補了會好到哪裡去？「也是。」沒什麼波瀾的、亡羊也懶得補牢的，附和著承認了自己的墮落。「妳知道養妳多貴嗎？」保麗龍箱朝她扔擲而來。像浴室的冷熱水交替流出，他幾分鐘前才捏著她臉問，想不想點外送炸雞。「妳以為妳想就可以離開這裡！」又一個保麗龍箱反彈阿姨豐腴臀部，而後落地四分五裂。

她已習慣穢語夾雜名言，幾個堂而皇之的字眼，不夠吸引她的視線離開腳尖。今天會長幾個水泡？悄悄移動腳趾，感受雨鞋內浸濕的粗糙棉襪磨破了幾處指節。又不合時宜地想起，還是不要海葬好了。真到那時候的話，爸大概不會記得另外燒一塊浮板。她不會游泳，豈不得死第二次。

收攤的間隙，阿姨鬆軟的雙臂擁緊她。O，不要想太多，妳爸有時候講話難聽。妳好好工作、不要想往外跑，爸就不會生氣知道嗎？我們以後把攤位留給妳呀。晚餐想吃什麼，阿姨去買。

阿姨人很好，像一隻淺灘的寄居蟹，找到最好的殼迫不及待讓渡給她。但她該游往更深、更遠，阿姨沒去過，所以不理解。

是了，爸想把她圈養，她就先游破漁網。也許游成一尾保育類龍王鯛，他再大費周章，都不能把她撈回來……浴室可以是重新探詢泅泳的起點──把自己貼上空間深處的水箱之前，拉開水龍頭──嘩啦嘩啦。您好，我想試聽下周晚上的數學。嘩啦嘩啦。抱歉，我這邊雨下得有點大聲。嘩啦嘩啦。H女中一年級。嘩啦嘩啦。不用，不用資優課程，最基礎的那種就好。嘩啦嘩啦。謝謝。嘩啦嘩啦。

那一日她整天期待，這麼說也不太對，她沒有多少時間清醒。不過在有意識的縫隙裡，確實填滿了新生之感，補習班會是她蛻變的起點、混沌的終點。

很久沒有這樣雀躍的跑跳步伐，抓拿活魚落在地上或貨箱摔落的慎惶，被放學後不同目的地給解放。抵達後斟酌了一個聞不見體味的距離，向櫃檯發話：「你好，我是前幾天預約試聽的OOO。」一切將要啟航，她攥緊手，把自己送入整容手術室那般惴惴著期待。工讀生空洞眼神如死魚瞳孔，對電腦一陣慌亂地上下其手後，終於發話：「欸？讀H女中那個嗎？妳爸爸昨天不是打電話來取消了？」

像多年前住的五星飯店衛浴，明亮、寬敞，她有多久沒有待在這樣的空間。吹送涼意的運轉聲重疊內嵌式除濕機，乾爽，重章複沓著潔淨的轟鳴，片段中試圖混入的鐵皮屋浴室白光，很快被她摒除。

自前天爸說要去基隆進遠洋貨，已兩天沒見。「噢，對。不好意思。」她轉身前踉蹌一拐，想作濕滑浴室的跌跤不那麼難堪。

她漫漶到街上，冬夜，補習班聚集的大街夜晚燈火通明如晝，準備補習的學生用一杯飲料換抄一次作業，人流歡快而滾滾。但夜幕的邊陲仍然對她伸出手來，套上爸殺魚時會戴的黑色手套，好像這繁華的市中央，也被她走成那條蜿蜒進黑夜裡的公路。

她小跑起來，越跑越快，嘩啦嘩啦，越跑越快，嘩啦嘩啦。路燈的光暈、招牌的霓虹都在眼眶裡氾濫成浴室，她想躲回去，躲回海邊那幢鐵皮屋狹窄陰濕的浴室，但躲回去意味著一切將被洗掉。

她還不知道，今天會在哪間浴室洗澡。（下）