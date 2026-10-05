余瑾的雙拼生活（一七）

「你看上去還年輕啊，怎麼就更年期了？」老太太上下打量了她一眼，接著又以過來人的口吻，篤定地點點頭，「是不是經常出虛汗？忽冷忽熱的？對，還有失眠 。放心吧，中醫調理這個還是有辦法的，回頭我跟女兒說說，讓她給你看看。她很忙的，一般都要提前好久預約。」

余瑾滿心感激地記下了女中醫的電話、位址，回家看了一下，Google 上的評價還挺不錯，就是有點遠。她沒有猶豫，當即打電話預約。沒想到老太太的面子還真大，很快就為她挪出了一個時間，就在第二天。

余瑾打車去的中醫診所，出來後又去了一趟藥房，然後獨自守著那個祕密，整整三天。

這三天裡，她在心裡來來回回地想了很多遍，始終拿不定主意該怎麼辦。說不上來是什麼感覺，心底似乎藏著一點隱隱的期待，卻又被一絲揮之不去的忐忑壓著。

人生總有一些沒有標準答案的選擇題，可偏偏又不能不選。選A，還是選B？余瑾犯了難。也許，老杜會有更好的答案？

7

老杜如期回來。這趟南美之行，用他自己的話，說是「老將出馬，一個頂倆」──前同事遺留的麻煩事，到了他手裡，三下五除二就搞定了。老杜志得意滿，彷彿這世上就沒有他解決不了的問題。他還興沖沖地炫耀起自己新學的一套「催眠大法」。

看著他眉飛色舞的樣子，余瑾到了嘴邊的話又嚥了回去。好吧，那就先讓他試試催眠。

老杜把儀式感做得很足，沐浴焚香、淨手更衣──當然，所謂焚香，不過是在加濕器裡滴上幾滴薰衣草精油。他又放起舒緩的輕音樂，把床頭燈調暗，一切準備妥當，這才一本正經地開始。（一七）