天黑下來，她也沒開燈。

九點多，她聽見鑰匙聲，慌忙把本子塞回外套原本露出來的那個位置，調整了兩次角度，讓它看起來像是本來就在那裡，沒有被動過。

「妳怎麼坐在這裡？」班傑明開燈，看見她。

「等你。」她說，聲音很啞。

他愣了一下，脫下外套掛好，那本子隨著外套的重量，輕輕晃了一下，滑得更深了一點，藏進內袋的暗處。

「表演好看嗎？」她問。

「還不錯，」他說，笑了一下，「妳吃過了嗎？」

「吃過了。」她說。

兩個人都知道，這句話是假的──廚房的爐子今晚沒開過火──但誰都沒有拆穿。

7

勞拉開始寫東西。

不是日記。日記是給人回憶用的，她寫的這個，更像是核對表──他這幾周說過的話，時間、內容、說話時的表情，一項一項，記得比他還細。他忘記自己上次說的是九點四十，她卻記得，因為那天晚上，她也在算，算他到底可能去了哪裡。

寫著寫著，她忽然停筆。

她發現自己在做一件跟那本記事本一模一樣的事。只是他的本子是用來讓謊言活下去，她的，是想把謊言揪出來，可用的方法，卻是同一種──記住、核對、演練。

她把那張紙揉掉，丟進垃圾桶，又覺得不甘心，撿回來，攤平，收進抽屜最深的地方，跟他藏本子的方式，一樣小心。

那個星期，她的同事約她周三看電影。她回了「好啊」，兩個字，很快。傳完之後，她盯著手機螢幕，忽然意識到，自己已經在想，等一下要怎麼跟班傑明解釋周三晚上的事──不是先想「要不要去」，是先想「怎麼說」。

她的寵物 ，不知道從什麼時候開始，已經學會自己走路了。（五）