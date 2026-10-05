我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

寵物（五）

清禾
聽新聞
test
0:00 /0:00

天黑下來，她也沒開燈。

九點多，她聽見鑰匙聲，慌忙把本子塞回外套原本露出來的那個位置，調整了兩次角度，讓它看起來像是本來就在那裡，沒有被動過。

「妳怎麼坐在這裡？」班傑明開燈，看見她。

「等你。」她說，聲音很啞。

他愣了一下，脫下外套掛好，那本子隨著外套的重量，輕輕晃了一下，滑得更深了一點，藏進內袋的暗處。

「表演好看嗎？」她問。

「還不錯，」他說，笑了一下，「妳吃過了嗎？」

「吃過了。」她說。

兩個人都知道，這句話是假的──廚房的爐子今晚沒開過火──但誰都沒有拆穿。

7

勞拉開始寫東西。

不是日記。日記是給人回憶用的，她寫的這個，更像是核對表──他這幾周說過的話，時間、內容、說話時的表情，一項一項，記得比他還細。他忘記自己上次說的是九點四十，她卻記得，因為那天晚上，她也在算，算他到底可能去了哪裡。

寫著寫著，她忽然停筆。

她發現自己在做一件跟那本記事本一模一樣的事。只是他的本子是用來讓謊言活下去，她的，是想把謊言揪出來，可用的方法，卻是同一種──記住、核對、演練。

她把那張紙揉掉，丟進垃圾桶，又覺得不甘心，撿回來，攤平，收進抽屜最深的地方，跟他藏本子的方式，一樣小心。

那個星期，她的同事約她周三看電影。她回了「好啊」，兩個字，很快。傳完之後，她盯著手機螢幕，忽然意識到，自己已經在想，等一下要怎麼跟班傑明解釋周三晚上的事──不是先想「要不要去」，是先想「怎麼說」。

她的寵物，不知道從什麼時候開始，已經學會自己走路了。（五）

精華 FAQ

  • 她趁天黑沒開燈時把本子塞回外套原來的位置，還反覆調整角度，讓它看起來像從未被動過，避免被班傑明察覺她偷看過。

  • 她想把班傑明這幾周說過的話逐項記下來，透過時間、內容與表情去比對真相，藉此找出他可能隱瞞的行蹤與謊言。

  • 這是在比喻勞拉不再只是被動依附班傑明，而是開始主動思考、安排與隱瞞自己的行動，顯示她也在學會獨立運作。

寵物

上一則

我家的小來客

延伸閱讀

解凍（二）

解凍（二）
余瑾的雙拼生活（二）

余瑾的雙拼生活（二）
解凍（五）

解凍（五）
解凍（三）

解凍（三）

熱門新聞

圖／PPAN

外婆媽（上）

2026-09-29 02:00
圖／PPAN

外婆媽(下)

2026-09-30 02:00
1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，29日由發行人平珩宣布年底熄燈。（記者陳宛茜／攝影）

皇冠雜誌將熄燈 平珩：已向平鑫濤報告 請容許我們最後3期慢慢說再見

2026-09-29 19:08

香港行醫歲月

2026-10-03 02:00
Audie Leon Murphy（圖／作者林一平繪製）

二戰的美國步兵傳奇

2026-09-30 02:00
塔克拉瑪干沙漠的光影，彷彿時間也被吹成了痕跡。

穿越塔克拉瑪干大沙漠

2026-09-27 02:00

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕