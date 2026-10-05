我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

央視紀錄片揭緬北電詐內幕 業績不佳就得「賣腎抵債」

蔣萬安公開邀約出席競選總部成立大會 蔡康永直球回應：欣然前往

老地方（一一）

桑文鶴
聽新聞
test
0:00 /0:00

孩子姑姑又問，說寧寧也快畢業了，那畢了業有什麼打算？

隨她，留在舢城也好，去外地也好。姚蔚藍說，就是不要回環城。

環城這幾年不是也發展得挺好？孩子姑姑奉承地說，不是都說廠區那邊也要拆了？

姚蔚藍點點頭，笑著說：再發展也只是小地方，人往高處走嘛。

那嫂子你呢？等寧寧出息了，也可以往高處走啊。

我就算了。我就自己顧好自己，不要給孩子們添亂就行了。

寧寧姑姑點點頭，又問：小闖呢？一切都好嗎？

姚蔚藍點了點頭，「嗯」了一下，不想多說。

付闖大學畢業後創業，一開始做得還行，可兩年前，風雲突變，血本無歸。為了還債，把所有能賣的東西都賣了，還欠了一屁股的債。姚蔚藍拿出自己積蓄的絕大部分，替他還了一部分的債。付闖整日垂頭喪氣，找不到事做，就搬回了環城，跟姚蔚藍同住。

姚蔚藍在胡清寧考上大學的那一年，支起了一個賣滷味的小攤。她租下一樓鄰居的儲物間，放賣滷味的推車。

這天回來，離儲物間不遠的地上，又有燒過的紙錢痕跡。她嘆了口氣，從那堆東西旁邊繞了過去。

說要拆遷的消息傳了好幾年了。可一年接著一年，遲遲沒有動靜。樓裡迷信的老人說，也許是因為案子沒破，所以冤魂阻撓。警察都沒辦法的事，平頭百姓自然更沒辦法，只能摺摺元寶、燒些紙錢，聊表心意。希望丘小力地下有知，高抬貴手，能讓他們這些人也有出頭之日。

姚蔚藍也燒過。不過不是在樓下，她每次都是坐車去郊外的雲隱山裡，撿根木棍，在黃土上畫個圈，邊燒邊說，絮絮叨叨地說很久。（一一）

精華 FAQ

  • 她對孩子未來沒有強求，認為留在舢城或去外地都可以，但明確表示不要回環城。她把重心放在讓孩子往更好的地方走，不再被舊環境牽絆。

  • 付闖畢業後曾創業，起初尚可，但兩年前突然失敗，幾乎血本無歸，還欠下很多債。姚蔚藍拿出自己大部分積蓄，替他先還了一部分債務。

  • 居民相信拆遷遲遲不來，可能與未破的案件和丘小力的冤魂有關，因此燒紙祈求順利。姚蔚藍也會去雲隱山，在圈內燒紙並對亡者傾訴很久。

上一則

我家的小來客

延伸閱讀

結過幾次婚（一）

結過幾次婚（一）
結過幾次婚（三）

結過幾次婚（三）
解凍（一）

解凍（一）
結過幾次婚（二）

結過幾次婚（二）

熱門新聞

圖／PPAN

外婆媽（上）

2026-09-29 02:00
圖／PPAN

外婆媽(下)

2026-09-30 02:00
1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，29日由發行人平珩宣布年底熄燈。（記者陳宛茜／攝影）

皇冠雜誌將熄燈 平珩：已向平鑫濤報告 請容許我們最後3期慢慢說再見

2026-09-29 19:08

香港行醫歲月

2026-10-03 02:00
Audie Leon Murphy（圖／作者林一平繪製）

二戰的美國步兵傳奇

2026-09-30 02:00
塔克拉瑪干沙漠的光影，彷彿時間也被吹成了痕跡。

穿越塔克拉瑪干大沙漠

2026-09-27 02:00

超人氣

更多 >
華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕

華女房仲涉監視台灣總統兒子 在洛機場飛中國時被捕
孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出
貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙

貝森特：Kimi將中國機密傳給Anthropic 幫了大忙
華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」

華女LAX遭蒙面ICE綁走 狂喊「幫我打911」
逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕

逾1億元投資失利後 時裝品牌CEO疑槍殺亞裔妻後自戕