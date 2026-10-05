孩子姑姑又問，說寧寧也快畢業了，那畢了業有什麼打算？

隨她，留在舢城也好，去外地也好。姚蔚藍說，就是不要回環城。

環城這幾年不是也發展得挺好？孩子姑姑奉承地說，不是都說廠區那邊也要拆了？

姚蔚藍點點頭，笑著說：再發展也只是小地方，人往高處走嘛。

那嫂子你呢？等寧寧出息了，也可以往高處走啊。

我就算了。我就自己顧好自己，不要給孩子們添亂就行了。

寧寧姑姑點點頭，又問：小闖呢？一切都好嗎？

姚蔚藍點了點頭，「嗯」了一下，不想多說。

付闖大學畢業後創業，一開始做得還行，可兩年前，風雲突變，血本無歸。為了還債，把所有能賣的東西都賣了，還欠了一屁股的債。姚蔚藍拿出自己積蓄的絕大部分，替他還了一部分的債。付闖整日垂頭喪氣，找不到事做，就搬回了環城，跟姚蔚藍同住。

姚蔚藍在胡清寧考上大學的那一年，支起了一個賣滷味的小攤。她租下一樓鄰居的儲物間，放賣滷味的推車。

這天回來，離儲物間不遠的地上，又有燒過的紙錢痕跡。她嘆了口氣，從那堆東西旁邊繞了過去。

說要拆遷的消息傳了好幾年了。可一年接著一年，遲遲沒有動靜。樓裡迷信的老人說，也許是因為案子沒破，所以冤魂阻撓。警察都沒辦法的事，平頭百姓自然更沒辦法，只能摺摺元寶、燒些紙錢，聊表心意。希望丘小力地下有知，高抬貴手，能讓他們這些人也有出頭之日。

姚蔚藍也燒過。不過不是在樓下，她每次都是坐車去郊外的雲隱山裡，撿根木棍，在黃土上畫個圈，邊燒邊說，絮絮叨叨地說很久。（一一）