圖／余嘉琪

她從來就不知道哪裡屬於自己，何處該張、何處能弛。惟洗澡時霧氣氤氳著微幅膨脹，飽吸蒸氣與水分撐開皮膚，她才看得見一些細小的紋理，她才敢想一些關於自己的心情。穿衣時想起，明天小考是不是該硬記下幾個公式？又想抱佛腳也是杯水車薪，增了一兩分仍沒及格。

自她第一次來魚攤，便覺這裡也像浴室，倒不是空氣悶滯或各種腥濕味道，是人蛇混雜的八卦下，隨時被脫個精光那樣赤裸。也許因為攤位後方那間舊式女裝鋪，像普通規格浴室必會裝設的置衣鐵架，堆滿一屋看似過時但始終沒倒店的款式，她總感覺光臨魚攤的長舌婦人比別攤多些。爸也喜歡買名牌logo衣，她覺得看起來很俗氣。

帥老闆，你女兒讀高中齁？不問呆站一旁的本人，無非是殺價的前奏。是呀，還讀H女中咧。爸歡快地刺死一隻現撈吳郭。不得了，這麼會讀書，怎麼還讓她來這種地方幫忙？砧板上剁魚聲越來越響。她暗笑，爸是面子要賺的，不請外勞省下來的錢也要賺的。

見老闆不搭理，許是看她做事生手生腳無從讚揚，對考試升學 亦無甚概念，婦人無話生話：「妹妹眉清目秀，像媽媽。」很乾澀的，她與阿姨交換一個皮肉分離的嘴角。

嘩啦嘩啦。外人不懂，只口耳相傳賣魚那家人怪裡怪氣，稱讚個幾句也要擺臉色。嘩啦嘩啦。三人相顧無言，當眾被打濕成落湯雞那樣垂頭喪氣又憤懣。嘩啦嘩啦。此後每一天、每一天，蓮蓬頭都開著。

順從的女兒不敵精明的父親掐指一算，最低時薪的一半還被冠上生活費的稱號。這周打工錢拿去買了新的沐浴乳，買完每餐剩十七塊能花。爸高談闊論理財（樣子很像攤位上標榜活魚現殺的那缸吳郭，吻部一開一合），她也不介意，只在乎自此浴後不再一身他們的味道，濃香總欲蓋彌彰引出魚腥。她把自己的味道藏在房間，洗澡時方用大毛巾掩著抱進浴室。

像魚攤的水珠凸透、放大，洗澡時倒影回放，放大了一些冷暖、一些當下沒有留心的弦外聲響。排水孔堵塞的水波柔柔撥動指腹水泡，和緩規律讓她想起在海邊住下後，反而沒空去海灘。隱隱作痛，但被打濕的時候才最清明。

媽總說她的優點只有一個，敏感得鬧鐘一叫就醒。兩房由一片木屑壓製而成的薄板隔開，主臥加高木地板，自作主張地喧騰了隔壁幾頭巨獸堪堪稱作跫音的撞擊和無謂。她的聽覺倒背如流他們的反應──她拿起書，遊戲贏了是大叫；她躺上床，遊戲輸了是跺腳。將贏還輸便捶牆捶桌，海風也玩著想拆解屋房的遊戲，汗濕的床單輾轉了夜的齒輪。

看不下去的班導建議補習，追回進度。但爸想也是不會答應，貴，他還要重找雜工。她打算沖掉熱汗和空想。

響了，電子鐘整點發出聲響，她聽見屬於凌晨的音高。溫涼的水花不動聲色暈開夜晚夢囈式的畫面，恍惚間幾個根深柢固的數字被沾濕，一片水霧中浮起，4:17、9:25……她曾經擁有一間暖黃色浴室。暖黃色燈光籠罩著，貼在牆上刺激幼時認知發展的彩色字母，很溫馨，後來幾次被扯著頭髮往上撞也是那裡。踏進家門的時間、準備睡眠情緒的時間，她的一切都被精確控制，包含成績單上的排名。貼紙受潮蜷曲的邊緣刺痛了淚腺。一句「受不了就去妳爸家住啊」，考上第一志願後她下定決心。她有點懷念──不過也僅僅懷念──知道做了哪些或沒做哪些會被揍的日子。鐵皮屋鋼骨方正，但網罟的潛規則不成文而窒息；海風來去很自由，如生意人的嫌棄無聲。

發現自己抱膝蹲著，蓮蓬頭花了很久沖醒她，捏緊的腳踝不再是清癯俐落的觸感，談不上厭惡，只是某些飛揚隨著精瘦，埋沒在浮浮軟軟的脂層下。稱得上骨感的地方剩下手腕異樣的突起，醫生說那叫劍鞘型囊腫，良性的，少搬重物。

她笑著和小黑說，這個節點就要長出飛魚翅，她會半游半滑翔著離開。想起在魚攤，爸常酸酸地道：妳以前不是校隊？這一箱才幾十公斤，走得慢又拿不穩。

於是她又擱淺在遊戲聲、鐵皮屋的燠熱和海風哭號中匍匐到天明。

後來她習慣挑在晚餐開飯前鑽入浴室，水開得涓弱，耳蝸蒐集食畢的咂嘴和碗筷挪動。從前她吃飯很慢，嚼得細也就吃得少，媽怎麼餵都不胖。害怕延誤拆收摺疊桌的時間，她學會忽略囫圇嚥下的食糜不夠細碎，胃液淹過喉頭，仍舉箸回應「阿姨煮得不好吃嗎？」她不明白，她拒絕菜食和點心時，他們的表情彷彿她否定了他們整個人。她害怕那樣的眼神。叼起、嚥下，和小黑一樣。（中）