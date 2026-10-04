余瑾的雙拼生活（一六）

她轉頭用英文對店員解釋了一句：「She means kill the ants.」

小夥子恍然大悟，如釋重負地報出了一串貨架號，又熱情地親自領著她們找了過去。

老太太一邊挑著滅蟻藥，一邊還在念叨：「今年螞蟻特別多。我家後院不是種了點菜嘛，豆角、番茄 、黃瓜，都長得挺好，就是螞蟻爬得到處都是。」

余瑾一下來了興趣，「您也種菜？」

「那當然。」老太太笑著說：「我們中國人，誰家後院空著不得種點東西？超市裡那些番茄，哪有自己種的香。」

她說著，又開始分享經驗，怎麼修枝剪蔓、怎麼給瓜果追肥、怎麼對付那防不勝防的黃瓜蟲和金龜子……

余瑾一邊聽、一邊連連點頭。老太太問她都種了些什麼，余瑾便一樣一樣數過去：豆角、黃瓜、番茄、生菜，還有幾棵辣椒。

「哎呀，那我倆種得差不多。」老太太樂了，「以後有什麼長得不好，你來問我。」說完，她連自己家住哪兒，都一併告訴了余瑾。余瑾打開地圖一看，才發現兩人住在同一個社區，兩家之間開車不過幾分鐘。

等老太太結完帳，外面的大雨已經劈里啪啦地砸了下來。兩人索性站在店門口繼續閒聊。原來老太太懂一點基礎英文，她在社區的免費英語班學過一年多。只是年紀大了，記性不太好，單詞總是前腳背了，後腳就忘。

聊著、聊著，老太太忽然注意到余瑾眼下的黑眼圈。一問才知道她正被失眠折磨，老太太立刻熱心地勸她去找中醫調理、調理，又頗有些自豪地補了一句：「巧了，我女兒就是做中醫的，正經註冊的中醫。」

余瑾心裡正被小婭早上的話弄得七上八下，一聽這話，連忙急切地追問：「那……更年期也能調嗎？」（一六）