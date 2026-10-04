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諾蘭的「奧德賽」改變了紐約電影院文化

理財百科／備妥5文件 確認出意外誰幫你做主

老地方（一○）

桑文鶴
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姚蔚藍因為平日跟丘小力走得近，案發時又是她開的門，做為重要證人，她一連好幾天都被叫去問話。問的內容也都差不多：她最後一次見丘小力是什麼時候，發現屍體前，最後一次去丘小力家澆水是什麼時候，那個時候有沒有注意到屋子裡有什麼不一樣。

也有刑警皺著眉頭問她：為什麼整棟樓裡，就你和丘小力關係親近。筋疲力竭的姚蔚藍強打著精神一一回答。等她回到家中，天色已經發暗。

屋裡很冷，又或者這只是姚蔚藍自己的感覺。胡清寧腫著眼睛，叫了一聲「媽」以後，再也說不出什麼話來。姚蔚藍伸手抱了抱胡清寧，感覺她跟自己一樣，不管是因為傷心，還是因為恐懼，都在微微地發抖。

4

丘小力死後的第四年，胡清寧考上了舢城文理學院的中文系。上大學的四年裡，胡清寧只回過環城兩三次。

姚蔚藍不怪孩子。天氣暖和的時候，她去舢城看望胡清寧，由孩子陪著，在偌大的校園裡散步，也約著和胡清寧的姑姑見了面。

胡清寧的奶奶幾年前病逝了，姑姑這次回舢城，也是為了給老太太掃墓，姚蔚藍跟著去了。墓園裡，兩人聊起來，孩子姑姑誇胡清寧說：嫂子，我說個混帳話你別怪我。

姚蔚藍說：什麼？

我真沒想到，寧寧現在能變得這麼好。當時你帶寧寧回環城的時候，老太太還跟我叨咕，說這孩子越大越不好管，一不小心就成街溜子了。

姚蔚藍沒生氣。她那個時候也有過這樣的擔心，只是丘小力的死改變了一切。胡清寧從那開始，變成了另外一個人。

她自然沒有提起丘小力，只是抿著嘴笑了一下，然後說：孩子大了，懂事了，自己爭氣。（一○）

精華 FAQ

  • 因為她平日與丘小力走得近，案發時又是她開的門，屬於重要證人。警方反覆確認她最後見到丘小力的時間，以及發現屍體前的屋內情況。

  • 丘小力死後，胡清寧彷彿變成了另一個人，開始變得懂事、努力，也讓母親原本對她的擔心逐漸減輕，後來順利考上大學中文系。

  • 姚蔚藍看到女兒在大學裡安定成長，與親人相處也更成熟，便認為孩子是長大了、懂事了、自己爭氣，並未再提起丘小力帶來的陰影。

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