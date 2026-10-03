余瑾的雙拼生活（一五）

老杜……會不會失望？

她怔怔地盯著鏡子裡的自己，忽然一陣心慌，竟有些不敢再看下去。

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余瑾也說不清怎麼回事，這一天的晨跑突然就越了界。不知不覺間，她已經跑出了平時熟悉的公園，沿著馬路邊的人行道一直往前。等回過神來，四周的景色已經全然陌生。

頭頂不知什麼時候，聚起了一大片烏雲。

風先到了，緊接著天色一點點暗下來。眼看一場大雨就要落下，她這才停住腳步，左右張望。不遠處，一塊白底紅字的招牌映入眼簾。

余瑾想起來了，這地方她來過一次，買草籽、買牛糞肥，還有修剪樹枝的大剪刀。當時老杜一本正經地管它叫「輪胎店」，她還納悶了半天。後來才知道，這家靠賣輪胎起家的老牌連鎖店，如今已是加拿大 人的萬能雜貨鋪。

眼看雨點就要往下掉，她索性走到店裡去躲雨。東瞅瞅、西看看，只是瞧個新鮮，並沒打算買什麼。正準備從主過道拐進廚房用品區時，忽然聽到有人用中文急切地招呼：「哎，姑娘，是中國人吧？」

余瑾愣了一下。「姑娘」這個稱呼，她已經很久沒聽見了。

她回過頭，只見一位滿頭銀髮的華人 老太太正急切地衝她招手，旁邊還站著個一臉發矇的年輕西人店員，看樣子是溝通卡了殼。余瑾連忙點點頭，快步走了過去。

「太好了，可算碰見同胞了。快幫我翻譯、翻譯。」老太太一臉的委屈，「我跟他說，我要買kill animal的藥粉。結果他死活不肯幫我找，非跟我說animal是不能隨便kill的。」

原來她想買點滅蟻藥，忘了「螞蟻」怎麼說，卻記得「動物」。余瑾聽明白了其中的烏龍，差點沒忍住笑。（一五）