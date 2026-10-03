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綠皮火車（全文完）

陸蔚青
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如果掀翻過來，你就贏了。那年冬天，我如有神助，贏了很多撇幾。我跟我媽說，想把這些撇幾，放到窗戶的兩層玻璃中間，我媽媽同意了。我就每天出去扇撇幾，回家第一件事就是站在板凳上，把贏來的撇幾從小窗戶放進去。那個冬天我贏了半個窗戶那麼高，那真是榮譽呀。

火車重新啟動了，空位置很快被新上車的人坐滿。原來那個男人的座位上，坐上了一個衣衫襤褸的老人。老人一上車就睡著了，隔座的女人站起身。她嫌棄地望了老人一眼，回頭看看行李架上空著的位置。她在過道上站了一會兒，活動了一下肩膀和腿。

坐綠皮火車可真是個累活，她嘟囔了一句。看我在看她，就笑了一下，她笑得毫無心機。她笑得那麼隨意，讓我也有一種輕鬆的感覺。然後她拿起背包，歪著身子，向另一節車廂走去。

火車到海林站的時候，已近黃昏，天空清澈蔚藍。我下了車，小叔子正在站台上等我。他接過我的背包，說婆婆已經做好了飯菜，在家裡等我們。我們一邊說話，一邊向外走。

經過一節車廂時，我突然看到隔道女人的身影，她坐在一個靠窗的位置上，正與對面的男人聊天。她聊得專注而熱情，就像剛才坐在我斜對面時候一樣。那男人穿一件米色夾克衫，平頭方臉厚嘴唇，一副憨厚模樣，與她年齡相仿。女人看見我，就扭轉頭，留給我一頭黑髮。綠皮火車啟動了，從我身邊經過，車輪發出「匡噹匡噹」的響聲。

我不知道她是誰、要到哪裡去，也許她就是火車上的流浪者。（全文完）

精華 FAQ

  • 敘述者在那個冬天如有神助，靠贏來的撇幾累積了半個窗戶那麼高，這讓他感到極大的榮譽與滿足，也成為童年最鮮明的快樂記憶。

  • 她先嫌棄地看著上車後睡著的老人，覺得坐綠皮火車很累，之後卻又自然地與人對望微笑，最後提著背包走向另一節車廂，顯得隨性又難以捉摸。

  • 因為敘述者始終不知道她是誰、要去哪裡，也只看見她在車廂間不斷移動、與陌生人聊天，像是暫時停留在旅途中的過客，充滿漂泊感。

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