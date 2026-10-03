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熊貓快餐創辦人程正昌：助員工買房 企業使命

Nvidia創盤中新高 市值逼近6兆美元 還值得追高嗎？

老地方（九）

桑文鶴
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阿姨，其實我一直都在工作的。丘小力笑了一下，我是個自由撰稿人，一直在給雜誌社寫稿子，掙不到大錢，但是也夠我生活了。

自由撰稿人？姚蔚藍不太明白。

就是作家，寫小說的。胡清寧在一邊幫腔，小力姊你真厲害！

寧寧你過獎了，她謙虛地笑笑，還成吧，雖然不穩定，但是也自由。不管走到天涯海角，只要有筆，就能工作。

說話間，屋裡的燈又亮了。姚蔚藍愣了一下，呆了好幾秒鐘，才趕緊用手抹去了眼角的淚水。

也許是因為姚蔚藍臉上的淚水打動了胡清寧，那天之後，姚蔚藍覺得女兒原本對自己有點冰冷的心，一點點地暖了起來。

自然，她們母女和丘小力也越走越近。臨近春節的時候，丘小力說她要回舢城去看看姥姥和舅舅，正月十五過完就回來。她把房子的鑰匙留給了姚蔚藍，讓她每隔幾天下去一趟，給她養的幾盆綠植澆澆水。

過了正月十七了，還是不見丘小力的影子，樓道裡卻開始有了一股子難聞的味道。又到了澆花的日子，門一打開，惡臭像個拳頭，砸得姚蔚藍和跟在她身後的幾個好奇的鄰居暈頭轉向。有個膽大的男鄰居捏著鼻子走進去，剛走了兩步，就「哎呀、哎呀」地叫著退了出來。

有人跑到樓下用公用電話報了警，姚蔚藍在眾人慌亂的驚呼和錯愕裡，走進去看了一下。只瞥了一眼，就不敢再看。丘小力躺在一片黑色的血裡，眼睛睜著，留給這個世界一個不可置信的眼神。

丘小力死於失血性休克，有人說她被捅了好幾刀，刀刀斃命。

廠區裡發生命案，大批警察湧入，鬆散頹廢的氛圍一下子成了風聲鶴唳。（九）

精華 FAQ

  • 她表示自己一直都有工作，是替雜誌社寫稿的自由撰稿人，雖然收入不高、也不穩定，但生活還過得去，而且只要有筆就能隨時工作。

  • 因為姚蔚藍被丘小力的話與眼淚打動，女兒胡清寧也開始感受到她的心意，原本帶點冰冷的態度逐漸轉暖，母女關係因此慢慢靠近。

  • 在過了正月17仍不見丘小力回來後，樓道先出現臭味，姚蔚藍開門查看時，竟發現她倒在屋內黑色血泊中，警方判定她死於失血性休克。

上一則

愛爾蘭的夏天(下)

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