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寵物（三）

清禾
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圖／薛慧瑩
圖／薛慧瑩

班傑明站在原地看了她一會兒，才轉身回房間。

門關上後，他從口袋掏出那張便條紙，看著上面的字跡，看了很久。

他把便條紙收進抽屜最底層，跟另外幾張沒撥出去的號碼放在一起。

隔壁房間，勞拉盯著天花板。

她沒有再想那個女人說了什麼，反而想起一件更小的事──他收起紙條的動作太快了。

她想起那件外套，這幾天總是掛在同一個位置，口袋鼓鼓的，卻沒見他拿出來過什麼。

牠又長大了一點，自己會覓食了，不需要她餵養，就能在黑暗裡，悄悄地長出牙齒。

4

以前，勞拉從不看班傑明的手機，也不會去翻他的抽屜。

不是信任，是懶得看。兩人在一起的時候，各自的東西就是各自的，誰也不會多問一句。

現在，她開始在客廳待得比較久。

洗碗這件事，以前她三兩下就做完。這幾天，她會把每個杯子都翻過來看底部有沒有洗乾淨，動作很慢，眼角的餘光一直留在玄關的方向。

班傑明的外套掛在門邊的鉤子上，跟平常一樣。

口袋是鼓的。

她看見了，也就那麼一眼，繼續擦杯子。

星期五晚上，班傑明回來得晚，外套脫下來隨手搭在椅背上，沒掛好。

勞拉收拾茶几的時候，經過那張椅子。

她的手停在椅背旁邊，離那件外套只有幾公分。

她站了幾秒，然後把手上的雜誌放到書架上，走進廚房，開始擦流理台──那裡其實已經很乾淨了。

「妳今天怎麼一直在弄廚房？」班傑明從房間探出頭問。

「沒事做。」她說，手上的動作沒停。

他點點頭，縮回房間。

門關上的聲音，比她預期的還要輕。

星期六早上，她試著多問了一句：「你最近是不是很累？」

「還好。」他說，眼睛看著手機。

「有什麼事的話……可以說。」

「沒什麼事，」他說，抬起頭笑了一下，很快，「妳想太多了。」

那句「妳想太多了」，比電話裡那個叫瑪格麗特的女人，更讓她坐立不安。

她不是沒經歷過他忙的時候。以前他也會有案子多到顧不上說話的階段，但那時候，他會在經過她身邊時，隨手捏一下她的肩膀，或者半夜爬起來做筆記，吵醒她，說一句「抱歉」。

現在，他忙的方式，是一整晚都很安靜地把自己關起來。關得很乾淨，一點縫都不留。

她開始留意他每天帶出門的東西──鑰匙、皮夾、那件外套。留意他回來的時間，留意他脫外套時，會不會又忘記掛好。

星期天下午，班傑明去洗車，外套照舊搭在椅背上。

家裡只有她一個人。

她走到那張椅子旁邊，看著外套鼓起來的那個口袋。

手抬了起來，停在半空。

她看著自己的手，像在看一個陌生人的手。

然後她把手收回來，轉身走開，去陽台把已經乾了的衣服收進來，一件一件，摺得很整齊。

5

星期四，她把鑰匙插進門鎖，插反了三次才打開。班傑明站在她身後等，什麼都沒說，但她能感覺到他在看。

星期五早上，兩人一起吃早餐，安靜了很久。

「妳最近，」班傑明放下咖啡杯，「是不是工作壓力很大？」

「嗯，」她說，眼睛看著吐司，「案子有點多。」

這是她的新謊──比「健身房」好用，因為不需要準備任何細節，也沒有人會去查證她今天到底有沒有開會。

「健身有幫上忙嗎？」他問，「聽說跑步可以紓壓。」

「沒什麼用。」她說。

班傑明點點頭，喝了口咖啡。

「妳要不要……試試看認識新的人？」他說，語氣很輕鬆，「不一定要多認真，就是，出去走走，換個心情。」

勞拉的手停在吐司上方。

「什麼意思？」

「就是……」他停頓了一下，「妳一直悶在家裡，我覺得對妳不太好。」

她抬起頭看他。「你希望我去約會？」

「不是希望，」他說，「只是覺得，妳可能需要一點別的事情分心。」

「分心，」她重複這兩個字，聲音很平，「你是覺得我很煩嗎？」

「不是這個意思。」

「那是什麼意思？」

他張了張嘴，沒有立刻接上。

她把沒吃完的吐司放下，站起來，把盤子端去水槽。

水龍頭開得很大，蓋過了她可能還會說出口的話。

班傑明坐在原位，看著她的背影，沒有再說什麼。

他其實想說的是另一件事──姊姊這周末要來城裡，他想找個時間，把這件事告訴她。可是看著勞拉繃緊的肩膀，這句話怎麼想都找不到一個合適的開頭。

於是他把咖啡喝完，起身去上班，跟平常沒什麼兩樣地說了句「我先走了」。（三）

精華 FAQ

  • 她先注意到班傑明把便條紙收得太快，之後又發現外套口袋總是鼓起來，卻沒見他拿出什麼。這些小動作讓她開始覺得不對勁，並持續暗中觀察他。

  • 她不再只是被動等待，而是開始刻意待在客廳、放慢洗碗速度，還反覆留意玄關和外套位置。她用這些看似平常的舉動，掩飾自己正在監視他的行為。

  • 班傑明先問她是否工作壓力大，接著建議她認識新的人、出去分心。勞拉聽成他嫌她煩，情緒立刻緊繃；而班傑明其實只是想找機會提姊姊週末要來的事。

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