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余瑾的雙拼生活（一四）

徐徐
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「你說誰更年期呢？」

「你。」小婭頓了頓，又補了一句：「余姊，你今年四十七，我猜也差不多了，例假應該也亂了吧？」

余瑾一下愣住了。她的例假向來不準，可這種事，她從來沒跟誰討論過。

「更年期」這三個字她並不陌生。那是單位裡那些快退休的大姐們聊天時繞不開的話題，也是母親那一代女人都經歷過的事情。她一直以為，對自己而言，那還很遙遠。沒想到不知不覺間，它已經悄悄走到了眼前。

她有些難以接受。自己才剛結婚，住進了有花園的房子，開始學習和各種膚色的人打交道……她原以為，自己的新生活就像人生重啟，連年齡都可以重新計算。

可小婭一句話，輕輕一戳，便把這個美好的錯覺戳破了。原來，新娘和更年期，並不互相排斥。人生可以重新開始，身體卻不會。

她不記得是怎麼結束和小婭的通話的，只是忽然空前地盼望老杜快點回來。她盼著聽見車庫門升起的聲音，盼著聽見他進門時那句中氣十足的「我回來了」，盼著這棟空蕩蕩的房子重新有個人說話。可與此同時，心裡又生出一種說不清的忐忑。

她起身走到穿衣鏡前，靜靜地望著鏡子裡的自己。

這些年，她其實一直把自己照顧得不錯。堅持晨跑、克制飲食，始終保持著得體與活力。可這幾個月的睡眠不佳，到底還是在臉上留下了一點痕跡：眼下浮著淡淡的青影，皮膚少了從前的光澤，整個人像蒙著一層怎麼也睡不醒的倦意。

她伸手輕輕碰了碰自己的眼角，那些細紋，彷彿一夜之間變得清晰起來。

如果真是更年期來了，自己會不會老得比想像中更快？這個念頭剛冒出來，她心裡便驀地一沉。（一四）

精華 FAQ

  • 因為小婭認為余瑾今年已47歲，例假又一直不準，推測她的生理狀態可能接近更年期，於是直接把這個話題說了出來。

  • 她先是愣住，接著感到難以接受，因為她原本以為新婚和新生活能讓人生重新開始，沒想到身體的老化並不會因此停止。

  • 她照鏡時發現睡眠不佳留下的黑眼圈、倦容與細紋都變得明顯，讓她懷疑若真進入更年期，自己會不會比想像中更快變老。

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