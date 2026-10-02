他接了好幾年路簽，都沒有問題。那個人是山東人，個子細高、胳膊很長，很安靜，不太愛說話。大家都叫他鐵臂阿童木。可是有一天，也掉下來摔死了。他這樣說的時候，我沉默了一會兒。我不知道說什麼。我覺得那是一種命，那麼讓人心酸的命運。

像是一場輪迴，我說。

可不是。他說，以前是兩個女人，現在變成了三個女人。女兒和母親是一樣的命。

不過也有走運的時候。電視剛開始的時候，大家要抽獎，看誰家可以抽到一個電視。張文海就抱著小女兒去了，小女兒抽的獎。一抽就抽了個電視，大家都說可真幸運。

我說希望小女兒轉運吧，不再像外婆和媽媽那樣。

那後來呢？我問。

不知道，他說。我想他也不知道。他已經離開家鄉很多年了，如果不是對這件事印象深刻，他早已忘記了童年時很多故事。

當然他也會想起很多故事。比如捏泥人、摔泥娃娃。他說：你知道嗎？摔泥娃娃就是用泥做一個像小碗一樣的東西，然後用力向地上摔，如果摔破了，破多大的洞，你的對手就要給你賠多少泥。

我們一邊摔，還一邊說：東北風、西北風，聽我的娃娃響一聲。

他一邊說，一邊笑。他說：你想想看，贏泥，大地上到處都是的東西。可是我們那個時候玩得真叫開心。

贏了泥做什麼呢？我問。

泥能做什麼？玩完了就往地上一摔，回家了。有一年我贏了很多撇幾。撇幾就是用菸盒疊成的一個紙三角，第一個人把撇幾拍在地上，第二個人趴在地上，用力把他自己的撇幾扇下去，不能碰到這個地上的兩層，要用自己撇幾掀起的風，把它掀翻過來。（一一）