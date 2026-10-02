我也不確定，反正就說是環城哪個機械廠的。我跑到環城這邊找了一圈，都說最大的機械廠就是這。

那你後爸怎麼會找到這來？

他就是個無賴，我媽死了以後，他把我趕了出來。不過幸虧我媽還在我舅那放了一筆錢，我說我要去環城找我親爸，我舅就把錢給我了。

那他都把你趕出門了，還來找你幹什麼？

非說我媽的遺物裡少了一套金首飾，說是我偷的。她嘆了口氣，狗屁，他什麼時候給我媽買過首飾！說白了就是見我這麼長時間非但沒有餓死，反而過得很好，所以就來訛我一下，看能不能從我這詐點錢回去。

就是個無賴！胡清寧也跟著氣鼓鼓地說，我聽他罵得好難聽。她突然緊張起來，小力姊，他沒有打你吧。

沒有，丘小力搖搖頭，他也就是虛張聲勢。他要真的敢動我，我就告訴我大舅。我大舅一米八七的大個，他不敢惹。

那他會不會再來找你？胡清寧問，對了，他是怎麼找過來的？

肯定是提著東西去我姥姥家，說怎麼怎麼想我媽，又怎麼怎麼放心不下我。老太太年紀大了，糊塗又心軟，就把我住哪兒告訴他了。結果跑來，一通亂翻，還砸了我好幾只杯子、好幾個碗。

那你下一步準備怎麼辦？一直沒怎麼說話的姚蔚藍開口問，我是說你找你爸的事。

我也不知道。其實有的時候我想想，說不定我媽當時也是腦子不清楚胡說的呢。從我很小的時候，她就告訴我，說我爸生病死掉了。她好日子沒過幾天，突然就被車撞了，死之前告訴我我親爸沒死……丘小力的聲音哽咽了起來。

那你之前在舢城哪邊上班？姚蔚藍問，你來環城這麼久了，有沒有想過在這邊上班？（八）