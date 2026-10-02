寵物（二）
喜劇散場，勞拉的同事還在笑今晚的段子，她應和著，腦子卻在別處，一遍一遍回放那個畫面──他的手、她的手背，那種太熟悉的人之間才會有的、毫無保留的靠近。
她不知道那其實不是她以為的那種靠近。
她只知道，回到家之前，她需要再想一個謊，關於今晚去了哪裡。
班傑明回到家之前，也在想同一件事。
兩隻寵物，在同一間屋子的兩端，安靜的，又長大了一點。
2
勞拉先到家。
她在玄關站了一會兒，聽著自己的鑰匙還插在鎖孔裡，遲遲沒有轉開的聲音。她在練習表情。練習一個「剛運動完，有點累」的表情──嘴角不要太放鬆，眼神要有點渙散，呼吸可以稍微不均勻，但不能喘得太明顯。
門開的時候，班傑明還沒回來。
她鬆了一口氣，把外套掛好，去廚房倒水，順手打開冰箱，看著裡面的東西，忽然不知道自己想找什麼。
十一點四十分，她聽見鑰匙轉動的聲音。
她迅速走到沙發坐下，抓起茶几上那本翻了一半的書，翻到一個隨機的頁面，假裝自己在看。
「妳還沒睡？」班傑明進門，脫外套的動作有點慢。
「剛回來，」她說，「健身房人有點多。」
第二個謊，比第一個更順口。
「你呢？」她問，眼睛沒有離開書頁，「加班到現在？」
他頓了一下。
「嗯，有個案子。」
他走進廚房，倒水的聲音傳出來，比平常長。她知道那是他在拖時間──他不喝水的時候，比喝水的時候還多，但每次需要想一件事，他都會先去拿杯子。
她想問。
那句話已經到了嘴邊：你今晚在那間餐廳，跟誰吃飯？
可是她想起，自己剛剛也說了謊。
她把那句話嚥了回去。
「案子順利嗎？」她的聲音很平常。
「還好，」他說，「快好了。」
他坐到她對面的椅子上，兩人之間隔著一張茶几、一盞燈，還有很多沒問出口的話。
電視開著，聲音很小，兩人都沒在看。
那一刻，屋子很安靜，安靜到能聽見彼此的呼吸。
十二點，班傑明說他累了，先去睡。
「晚安。」他在樓梯口停了一下，回頭看了她一眼。
「晚安。」她說。
什麼都沒發生。
樓梯上的腳步聲遠去，門輕輕關上。
客廳裡只剩勞拉一個人，還有那本她一直沒翻過的書，攤在腿上，停在第四十七頁。
她低頭看著封面，忽然想起自己根本沒看清楚書名。
樓上，班傑明躺在床上，盯著天花板。口袋裡的照片還在，他伸手摸了一下外套，確認它還在原處，才安心閉上眼睛。
兩層樓之間，隔著一片天花板，兩隻寵物各自蜷起身子，睡了。
牠們還小。
還可以睡在腳邊、還可以被藏進口袋，還可以，在天亮之前，假裝什麼都沒有發生過。
3
接下來的幾天，家裡多了一種新的安靜。
早上，班傑明比平常早半小時出門。
「開會。」他說。
勞拉沒問是什麼會。她也早半小時出門，去健身房──這次是真的，她辦了會員卡，跑了二十分鐘，跑到腿軟，卻沒有變輕鬆一點。
晚上，兩人偶爾會一起吃飯。
飯桌上的話題，換過三輪，最後停在天氣。
「聽說周末要下雨。」他說。
「嗯。」她說。
星期四晚上，電話響了。
家裡的座機很少響，響起來的時候，兩人都愣了一下。
班傑明在浴室裡，水聲很大。
勞拉走過去接。
「喂？」
「請問……班傑明在嗎？」對方的聲音有點老，帶著一點外地口音。
「他在洗澡，」勞拉說，「請問妳是？」
電話那頭停頓了一下。「我是他姊姊。」
勞拉握著話筒，沒說話。
她知道班傑明沒有姊姊──至少，她認識他這八年，從沒聽他提過。
「不好意思，」她說，「妳確定號碼沒打錯嗎？」
「瑪格麗特，」對方說，「他知道這個名字。」
「我幫妳留言，」勞拉說，聲音很平穩，手卻在抖，「妳的電話號碼？」
對方報了一串數字，勞拉抓起茶几上的便條紙，寫下來。
寫到一半，浴室的門開了。
「誰的電話？」班傑明擦著頭髮走出來。
「找你的，」勞拉把便條紙遞過去，「一個女人，說是……瑪格麗特。」
她盯著他的臉。
「工作上的。」他說，接過便條紙，看都沒看就摺起來，塞進口袋。
「工作上的人，會說自己是你姊姊？」
「口誤，」他說，「她年紀比較大，習慣這樣自稱。」
勞拉沒再追問。
她回到沙發坐下，拿起那本翻到第四十七頁、始終沒有進展的書。（二）
因為兩人都意識到彼此對今晚行蹤有所疑慮，卻又不願先揭穿對方，只好用更順口的謊言維持表面和平，避免把關係直接推向衝突。 這些安靜不是平和，而是夫妻之間的戒備與疏離：話題避重就輕、眼神互相試探，明明同住一屋，卻像各自守著不能說出口的秘密。 電話讓勞拉第一次明確感到班傑明可能隱藏著她不知道的身分或過去，尤其對方自稱姊姊卻與班傑明說法不符，進一步加深她的不安與懷疑。
精華 FAQ
因為兩人都意識到彼此對今晚行蹤有所疑慮，卻又不願先揭穿對方，只好用更順口的謊言維持表面和平，避免把關係直接推向衝突。
這些安靜不是平和，而是夫妻之間的戒備與疏離：話題避重就輕、眼神互相試探，明明同住一屋，卻像各自守著不能說出口的秘密。
電話讓勞拉第一次明確感到班傑明可能隱藏著她不知道的身分或過去，尤其對方自稱姊姊卻與班傑明說法不符，進一步加深她的不安與懷疑。
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