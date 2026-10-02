圖／薛慧瑩

喜劇散場，勞拉的同事還在笑今晚的段子，她應和著，腦子卻在別處，一遍一遍回放那個畫面──他的手、她的手背，那種太熟悉的人之間才會有的、毫無保留的靠近。

她不知道那其實不是她以為的那種靠近。

她只知道，回到家之前，她需要再想一個謊，關於今晚去了哪裡。

班傑明回到家之前，也在想同一件事。

兩隻寵物 ，在同一間屋子的兩端，安靜的，又長大了一點。

2

勞拉先到家。

她在玄關站了一會兒，聽著自己的鑰匙還插在鎖孔裡，遲遲沒有轉開的聲音。她在練習表情。練習一個「剛運動完，有點累」的表情──嘴角不要太放鬆，眼神要有點渙散，呼吸可以稍微不均勻，但不能喘得太明顯。

門開的時候，班傑明還沒回來。

她鬆了一口氣，把外套掛好，去廚房倒水，順手打開冰箱，看著裡面的東西，忽然不知道自己想找什麼。

十一點四十分，她聽見鑰匙轉動的聲音。

她迅速走到沙發坐下，抓起茶几上那本翻了一半的書，翻到一個隨機的頁面，假裝自己在看。

「妳還沒睡？」班傑明進門，脫外套的動作有點慢。

「剛回來，」她說，「健身房人有點多。」

第二個謊，比第一個更順口。

「你呢？」她問，眼睛沒有離開書頁，「加班到現在？」

他頓了一下。

「嗯，有個案子。」

他走進廚房，倒水的聲音傳出來，比平常長。她知道那是他在拖時間──他不喝水的時候，比喝水的時候還多，但每次需要想一件事，他都會先去拿杯子。

她想問。

那句話已經到了嘴邊：你今晚在那間餐廳，跟誰吃飯？

可是她想起，自己剛剛也說了謊。

她把那句話嚥了回去。

「案子順利嗎？」她的聲音很平常。

「還好，」他說，「快好了。」

他坐到她對面的椅子上，兩人之間隔著一張茶几、一盞燈，還有很多沒問出口的話。

電視開著，聲音很小，兩人都沒在看。

那一刻，屋子很安靜，安靜到能聽見彼此的呼吸。

十二點，班傑明說他累了，先去睡。

「晚安。」他在樓梯口停了一下，回頭看了她一眼。

「晚安。」她說。

什麼都沒發生。

樓梯上的腳步聲遠去，門輕輕關上。

客廳裡只剩勞拉一個人，還有那本她一直沒翻過的書，攤在腿上，停在第四十七頁。

她低頭看著封面，忽然想起自己根本沒看清楚書名。

樓上，班傑明躺在床上，盯著天花板。口袋裡的照片還在，他伸手摸了一下外套，確認它還在原處，才安心閉上眼睛。

兩層樓之間，隔著一片天花板，兩隻寵物各自蜷起身子，睡了。

牠們還小。

還可以睡在腳邊、還可以被藏進口袋，還可以，在天亮之前，假裝什麼都沒有發生過。

3

接下來的幾天，家裡多了一種新的安靜。

早上，班傑明比平常早半小時出門。

「開會。」他說。

勞拉沒問是什麼會。她也早半小時出門，去健身房──這次是真的，她辦了會員卡，跑了二十分鐘，跑到腿軟，卻沒有變輕鬆一點。

晚上，兩人偶爾會一起吃飯。

飯桌上的話題，換過三輪，最後停在天氣。

「聽說周末要下雨。」他說。

「嗯。」她說。

星期四晚上，電話響了。

家裡的座機很少響，響起來的時候，兩人都愣了一下。

班傑明在浴室裡，水聲很大。

勞拉走過去接。

「喂？」

「請問……班傑明在嗎？」對方的聲音有點老，帶著一點外地口音。

「他在洗澡，」勞拉說，「請問妳是？」

電話那頭停頓了一下。「我是他姊姊。」

勞拉握著話筒，沒說話。

她知道班傑明沒有姊姊──至少，她認識他這八年，從沒聽他提過。

「不好意思，」她說，「妳確定號碼沒打錯嗎？」

「瑪格麗特，」對方說，「他知道這個名字。」

「我幫妳留言，」勞拉說，聲音很平穩，手卻在抖，「妳的電話號碼？」

對方報了一串數字，勞拉抓起茶几上的便條紙，寫下來。

寫到一半，浴室的門開了。

「誰的電話？」班傑明擦著頭髮走出來。

「找你的，」勞拉把便條紙遞過去，「一個女人，說是……瑪格麗特。」

她盯著他的臉。

「工作上的。」他說，接過便條紙，看都沒看就摺起來，塞進口袋。

「工作上的人，會說自己是你姊姊？」

「口誤，」他說，「她年紀比較大，習慣這樣自稱。」

勞拉沒再追問。

她回到沙發坐下，拿起那本翻到第四十七頁、始終沒有進展的書。（二）