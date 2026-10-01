余瑾的雙拼生活（一三）

她有些懊惱，卻也沒法責怪小婭。誰讓自己睡過了正常的起床時間呢？

視頻接通後，小婭照例沒什麼鋪墊：「余姊，我前天發給你的單子，東西買了嗎？」

「還沒呢。」余瑾壓著哈欠說，「我跟你說過的，駕照還沒考下來，老杜又出差了。等他回來才能開車帶我去。」

「哦，對，我給忘了。」螢幕那頭的小婭嘴上這麼說著，語氣裡卻還是隱約透出一點失望。

余瑾沒接話。小婭託她幫忙買的東西越來越多，品類也越來越雜。小婭雖然從沒明說，余瑾卻多少猜得到，她大概是在做代購。至於只是熟人之間接點零散的單，還是通過什麼平台在做，她就不清楚了。

「那你可得趕緊把駕照考出來。」小婭很快又笑起來，「總不能一直讓老杜當司機吧。」

余瑾「嗯」了一聲。她知道小婭這句話裡，關心和著急各占一半。至於哪一半更多一些，就不好說了。

「不過你今天氣色好像不錯。」小婭湊近螢幕看了看，「是不是終於能睡好了？」

「這幾天是睡得好一點了。」余瑾揉了揉惺忪的眼，忍不住又嘆了口氣，「但還是不踏實。掀了被子太涼，不掀又太熱，我總覺得這空調的溫度怎麼都調不對，大概得找人來修一下了。」

「空調？」小婭噗哧一聲笑了，「我看不像。」

她那副表情，讓余瑾心裡莫名有點發毛。

「那像什麼？」

「像更年期。」

「什麼？」

「更年期啊。」小婭說得越發肯定，「我媽那會兒就是這樣。睡不好，還心煩，一陣熱一陣冷的，動不動一身汗。」

余瑾腦子裡「嗡」的一下，像有什麼東西突然裂開了一道縫，殘存的睡意瞬間消失得無影無蹤。（一三）