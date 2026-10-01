余瑾的雙拼生活（一三）
她有些懊惱，卻也沒法責怪小婭。誰讓自己睡過了正常的起床時間呢？
視頻接通後，小婭照例沒什麼鋪墊：「余姊，我前天發給你的單子，東西買了嗎？」
「還沒呢。」余瑾壓著哈欠說，「我跟你說過的，駕照還沒考下來，老杜又出差了。等他回來才能開車帶我去。」
「哦，對，我給忘了。」螢幕那頭的小婭嘴上這麼說著，語氣裡卻還是隱約透出一點失望。
余瑾沒接話。小婭託她幫忙買的東西越來越多，品類也越來越雜。小婭雖然從沒明說，余瑾卻多少猜得到，她大概是在做代購。至於只是熟人之間接點零散的單，還是通過什麼平台在做，她就不清楚了。
「那你可得趕緊把駕照考出來。」小婭很快又笑起來，「總不能一直讓老杜當司機吧。」
余瑾「嗯」了一聲。她知道小婭這句話裡，關心和著急各占一半。至於哪一半更多一些，就不好說了。
「不過你今天氣色好像不錯。」小婭湊近螢幕看了看，「是不是終於能睡好了？」
「這幾天是睡得好一點了。」余瑾揉了揉惺忪的眼，忍不住又嘆了口氣，「但還是不踏實。掀了被子太涼，不掀又太熱，我總覺得這空調的溫度怎麼都調不對，大概得找人來修一下了。」
「空調？」小婭噗哧一聲笑了，「我看不像。」
她那副表情，讓余瑾心裡莫名有點發毛。
「那像什麼？」
「像更年期。」
「什麼？」
「更年期啊。」小婭說得越發肯定，「我媽那會兒就是這樣。睡不好，還心煩，一陣熱一陣冷的，動不動一身汗。」
余瑾腦子裡「嗡」的一下，像有什麼東西突然裂開了一道縫，殘存的睡意瞬間消失得無影無蹤。（一三）
她因為睡過了正常起床時間，又沒有考到駕照，老杜也剛好出差不在，無法自己開車去採買，只能等老杜回來再處理。 余瑾提到小婭請她幫忙買的東西越來越多，而且品類也越來越雜，雖然小婭沒明說，但余瑾因此推測她很可能是在做代購。 因為小婭描述的症狀包括睡不好、心煩、忽冷忽熱和出汗，與余瑾最近的狀況很像，讓她意識到自己可能不是單純空調問題，而是身體出了變化。
精華 FAQ
她因為睡過了正常起床時間，又沒有考到駕照，老杜也剛好出差不在，無法自己開車去採買，只能等老杜回來再處理。
余瑾提到小婭請她幫忙買的東西越來越多，而且品類也越來越雜，雖然小婭沒明說，但余瑾因此推測她很可能是在做代購。
因為小婭描述的症狀包括睡不好、心煩、忽冷忽熱和出汗，與余瑾最近的狀況很像，讓她意識到自己可能不是單純空調問題，而是身體出了變化。
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