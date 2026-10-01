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綠皮火車（一○）

陸蔚青
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男人站在椅子上，將行李架上的東西挪下來。他先將一只軍綠色大包放在地上，然後又拿一個小背包。小女孩仰著頭望著父親，雙手伸出來，想接著。男人不說話，也不理女孩伸出的手。他將背包放在椅子上，火車剛好停下來。男人就背著大包、小包，向車門前走，女孩在他身後緊跟著。

再見，女人說。她微笑著擺一擺手。

男人點點頭，沒說話，回頭扯了女孩一把。快走，他說，把女兒推到自己前邊。

我的思緒又回到老杜。有一天晚上散步的時候，說他小的時候有一個同學叫張文海。聽著像個男人名，實際上卻是個女孩，還是一個梳著兩條小細辮的女孩。他們是在一個鐵路小學，家長都是鐵路職工。

老杜的爸爸以前是個司爐，這女孩的爸爸以前也是，但是在她很小的時候就去世了。去世的原因是因公死亡，是收路簽的。我說什麼叫路簽，他說就是一個命令。那時候沒有微信，也沒有電話、沒有手機，如果火車司機有突然的安排，他們就會通知司機。用什麼方法？就是用一個鐵圈，把這個叫做命令的紙條放在一個小袋裡，然後掛在鐵圈上。當火車通過的時候，車下的人就把鐵圈高高舉起，火車上的人探出半個身子，伸出一隻胳膊，將鐵圈收過去。

張文海的爸爸就是做這個動作的時候，身體向外傾斜太多，從駕駛座裡掉了出來，當場就死了。他留下一個女兒，六歲，還有他的媳婦。

過了十多年，女兒長大了，也在鐵路找了一個男朋友，結了婚，生了個女孩。他也是在女孩很小的時候，因為同樣的原因去世的。（一○）

精華 FAQ

  • 男人只顧拿行李、下車，對女兒伸手想接包裹的動作毫不理會，甚至把她推到自己前面快走，顯示他對孩子冷淡，也帶著明顯的疏離感。

  • 路簽是一種寫有命令的紙條，裝在小袋裡掛於鐵圈上，供火車行駛時傳遞臨時指令。它是沒有電話、手機年代的重要通訊方式，直接影響行車調度安全。

  • 張文海的父親與她的丈夫都在執行收路簽時因身體外傾過度而墜亡，留下家屬承受喪親之痛。這段故事反映鐵路職工工作的高風險與命運無常。

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