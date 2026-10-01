樓裡很安靜，她一階一階地下到三樓，在丘小力的門口站了一會，並沒有聽見任何爭吵的聲音。正想轉身，卻被黑暗裡的一個聲音嚇了一個激靈，手電掉到了地上。

阿姨，你找我？

是丘小力。原來她的房門並沒有關緊，而她一直就站在那道縫隙的後面。

哦，我，沒有，寧寧她說……姚蔚藍被嚇了一跳，話說得磕磕絆絆。

我沒事，丘小力說，那人走了。停了幾秒鐘又說：阿姨，謝謝你。

姚蔚藍彎腰撿起手電筒，準備上樓了，身後的丘小力又叫她：阿姨。

她的聲音聽起來很累：您家有剩飯嗎？

夜很黑，手電的光一點也沒有照到丘小力所在的方向。黑暗放大了她聲音裡的脆弱，這讓姚蔚藍動了惻隱之心。

她帶丘小力上了樓，接著燭光煮了一碗餛飩給她。看著她狼吞虎嚥地吃飯，一旁的胡清寧沉不住氣地問她，剛才到底是怎麼回事。丘小力從碗裡抬起頭說：那人是我後爸。

我媽死了。她擦了一下嘴，淡淡地說，三個月前，去菜場買菜，過馬路的時候讓車撞了。在醫院裡昏迷了半個月，到最後一天才醒，幸虧那會我在她跟前。她也許是知道自己不行了，跟我說了實話，說我爸沒死，我爸是環城人，在工廠裡上班，讓我過來找找。丘小力苦笑了一下，她也知道我不喜歡我後爸。

那你找到你爸沒有？

丘小力搖搖頭，沒有，找人哪有那麼容易啊，況且我連他叫什麼名字都不知道。

你媽沒有告訴你？姚蔚藍問。

還沒來得及說，人就昏迷了，然後就死了。她還是苦笑，你說像不像在演電視劇。

那你爸是這個廠的人？胡清寧問。（七）