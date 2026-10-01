我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麻州至少275名天主教職員性侵兒童逾半世紀 近千人受害

杜拜航空乘客鎖喉制伏副機師 機尾受損照曝光

老地方（七）

桑文鶴
聽新聞
test
0:00 /0:00

樓裡很安靜，她一階一階地下到三樓，在丘小力的門口站了一會，並沒有聽見任何爭吵的聲音。正想轉身，卻被黑暗裡的一個聲音嚇了一個激靈，手電掉到了地上。

阿姨，你找我？

是丘小力。原來她的房門並沒有關緊，而她一直就站在那道縫隙的後面。

哦，我，沒有，寧寧她說……姚蔚藍被嚇了一跳，話說得磕磕絆絆。

我沒事，丘小力說，那人走了。停了幾秒鐘又說：阿姨，謝謝你。

姚蔚藍彎腰撿起手電筒，準備上樓了，身後的丘小力又叫她：阿姨。

她的聲音聽起來很累：您家有剩飯嗎？

夜很黑，手電的光一點也沒有照到丘小力所在的方向。黑暗放大了她聲音裡的脆弱，這讓姚蔚藍動了惻隱之心。

她帶丘小力上了樓，接著燭光煮了一碗餛飩給她。看著她狼吞虎嚥地吃飯，一旁的胡清寧沉不住氣地問她，剛才到底是怎麼回事。丘小力從碗裡抬起頭說：那人是我後爸。

我媽死了。她擦了一下嘴，淡淡地說，三個月前，去菜場買菜，過馬路的時候讓車撞了。在醫院裡昏迷了半個月，到最後一天才醒，幸虧那會我在她跟前。她也許是知道自己不行了，跟我說了實話，說我爸沒死，我爸是環城人，在工廠裡上班，讓我過來找找。丘小力苦笑了一下，她也知道我不喜歡我後爸。

那你找到你爸沒有？

丘小力搖搖頭，沒有，找人哪有那麼容易啊，況且我連他叫什麼名字都不知道。

你媽沒有告訴你？姚蔚藍問。

還沒來得及說，人就昏迷了，然後就死了。她還是苦笑，你說像不像在演電視劇。

那你爸是這個廠的人？胡清寧問。（七）

精華 FAQ

  • 她原本是想確認丘小力門口是否有爭吵聲、擔心她出事，沒想到在黑暗裡突然聽見聲音，遇見了一直站在門縫後面的丘小力。

  • 丘小力說那人是她後爸，剛才已經離開。她之所以顯得疲憊，是因為長期背負家庭變故與被糾纏的壓力，情緒和身體都很耗損。

  • 她說母親臨終前告訴她，親生父親其實沒死，是環城一家工廠的工人，但母親來不及說出姓名就昏迷過去，讓她至今無法真正找到人。

上一則

外婆媽(下)

延伸閱讀

夕陽依舊（一八）

夕陽依舊（一八）
解凍（六）

解凍（六）
解凍（二）

解凍（二）
夕陽依舊（一七）

夕陽依舊（一七）

熱門新聞

圖／PPAN

外婆媽（上）

2026-09-29 02:00
圖／PPAN

外婆媽(下)

2026-09-30 02:00
1954年創刊、堪稱台灣戰後最長壽文學雜誌之一的皇冠雜誌，29日由發行人平珩宣布年底熄燈。（記者陳宛茜／攝影）

皇冠雜誌將熄燈 平珩：已向平鑫濤報告 請容許我們最後3期慢慢說再見

2026-09-29 19:08
塔克拉瑪干沙漠的光影，彷彿時間也被吹成了痕跡。

穿越塔克拉瑪干大沙漠

2026-09-27 02:00

平凡裡的微光

2026-09-26 02:00
偏愛。（圖／李進文）

偏愛

2026-09-25 02:00

超人氣

更多 >
捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同

捐日軍侵華相冊爆紅 埃文凱爾：中國跟想像截然不同
習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正分量不只是第一夫人
川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠

川普政府明起寄發500元健保退款 30州近百萬人受惠
魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成

魯比歐宣布美國護照新制 首次申辦可線上完成
杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」

杜拜航空機師滿身血 乘客闖駕駛艙救回飛機：我有看「空中浩劫」