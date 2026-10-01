圖／薛慧瑩

第一個謊很小，小得幾乎沒有重量。像一隻在雨天發抖的小貓，被順手抱回家。

只是暫時收留、只是今晚而已，等事情過去，就放牠離開。

可是牠沒有走。

第二個謊，是替第一個謊找食物。

第三個謊，是替第二個謊蓋窩。

後來，他每天都在餵牠。

每次她問起那件事，他都會在腦子裡搜索，上一次是怎麼說的。

他必須熟悉這隻寵物 的習性。牠什麼時候吃過什麼、在哪裡留下過腳印、哪些地方不能讓別人看見。

需要記住的謊言，漸漸比真正發生過的事情還多。

他偶爾會想，如果現在把真相說出來，會不會一切就結束了？

可是每當這個念頭升起，他就看見那隻寵物縮在腳邊，抬頭望著他。

牠不是在威脅，只是在等他再餵一次。

於是第四個、第五個、第六個謊，又落進牠嘴裡。

牠慢慢長大，從一隻可以藏進口袋的小貓，變成必須替牠留一個房間的龐然大物。

他以為自己養的是謊。

後來才發現，是謊養著他。

從那一天開始，每一句話都要記得，每一個細節都要對得上。別人隨口問的一句話，心裡卻要翻遍所有說過的答案，確認哪一個才是今天的版本。

久了以後，腦子記不得那些謊了，身體卻有反應。

一個停頓、一次沉默、一個不經意的問題，都足以讓心跳快上一拍。

牠總在黑暗裡豎著耳朵，比他更早聽見有人靠近；總在他準備開口之前，輕輕咬住他的手，讓他換句話說。

有一天，他忽然想不起來，沒有牠以前的自己，是什麼樣子。

他突然看見，那隻寵物已經大得佔滿整個房間。

而自己，只剩下一個角落可以站。

1

沙拉端上來的時候，勞拉才想起自己根本不餓。

她只是需要離開那間餐廳。需要離開那個位置、那個角度──正好能看見他側臉的角度。她甚至沒看清楚對面坐的是誰，只看見班傑明笑了，一種她很久沒見過的、毫無防備的笑。

「妳確定不吃海鮮？」約會對象問。他是她同事，人很好，笑起來眼睛會瞇成一條線。

「突然不想吃了，」她說，「想吃點……健康一點的。」

這是她今晚的第一個謊。輕得像一片生菜葉，落進碗裡，沒有聲音。

喜劇劇院裡，燈暗下來，笑聲一陣一陣地漫過她。她的同事笑得很投入，肩膀一聳一聳的，時不時側頭看她一眼，像是在確認她也在笑。

她也在笑。只是笑聲從很遠的地方傳過來，經過她的時候，沒有停下。

她在想那張桌子。想他們之間放著的東西──她離得太遠，看不清楚。只看見他伸手，像是遞出什麼，又像是碰了一下對方的手背。

她告訴自己：她沒有資格想這些。他們早就不像以前了。這幾年有些界線，兩個人誰都沒有說清楚。他見誰、愛誰，她甚至不知道自己還有沒有資格過問。可是她還是覺得氣。

不是那種轟然而至的憤怒，是更小、更難堪的東西。像是被人告知，妳現在的位置，比朋友還要靠後一點。

同一時間，餐廳裡，班傑明從口袋掏出一張照片，邊角已經磨損，顏色也淡了。

「妳看，」他把照片推過去，「這是我們八歲的時候。」

照片裡兩個小孩坐在門檻上，一人捧著一顆蘋果，笑得嘴很開。

坐在他對面的女人接過照片，看了很久很久，久到餐廳的喧鬧彷彿都退開了一圈。她的手在抖。

「我以為，」她說，聲音很輕，「我以為這張照片已經跟著房子一起燒掉了。」

「我搶出來的，」他說，「就這一張。」

她笑了，眼淚也跟著掉下來。兩件事同時發生，分不清哪個先來。

如果有人這時候經過那張桌子，會以為自己看見的是一對相識多年的老友，甚至會猜──這樣的默契、這樣毫無保留的親密，大概是青梅竹馬，或者更深的什麼關係。

沒有人會猜到，這兩個人上一次說話，是四十年前。

服務生上菜的時候，兩人同時伸手去扶那盤還在冒煙的燉肉，手指幾乎碰到一起，又同時縮回，笑了。

「妳還是這麼急。」他說。

「你還是這麼慢。」她說。

四十年沒能一起吃的飯，好像要在這一頓裡全部補回來。他們吃得很慢，話很多，中間停頓的地方，用的是笑，不是沉默。

班傑明沒有告訴她，家裡還有一個人，正在某個地方，猜測他此刻在做什麼。

他也沒有問自己，為什麼沒有告訴她。

那個念頭曾經路過，一閃而過，像餐廳玻璃窗上晃過的車燈。他隨手把它按下去了，跟按下其他很多念頭一樣熟練。（一）