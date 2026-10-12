我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

雌蟹1隻人民幣5塊 今年大閘蟹價格全面崩盤？

去年才生寶寶 四川2.2米網紅小玥病逝 享年26歲

余瑾的雙拼生活（二四）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

可自己呢？快五十歲了，才頭一遭面對「母親」這個身分。這事若是傳回去，不知要淪為多少人茶餘飯後的笑話。

不僅怕人言，她更怕現實。她母親確實是外婆四十七歲時生的，可她沒說，那已經是外婆的第五胎。更沒敢提，外婆落下一身病痛，後來長年臥床。更何況，外婆是輕車熟路的「過來人」，她卻是這個年紀才第一次懷孕。

她怕自己的身體經不起這十個月的熬煎，怕那些醫學指標之外，不可預知的凶險，也怕眼下這份好不容易維持住的平靜，被這個意外生生砸碎。

畢竟，這麼多年來，她挑挑揀揀，好不容易等到一個對的人，終於可以不用事事都靠自己。她可以任性一點、可以懶一點，可以偶爾拿不定主意，因為身邊總有個人會替她接住。

所以，當這個「驚喜」突然降臨時，她下意識地又想把它交給老杜。可剛才那場幾乎失控的爭吵，卻讓她心裡某個一直篤信不疑的東西，悄悄鬆動了。因為，老杜沒有給她一個明確的答案。他也在害怕、也在猶豫，在年齡、風險和將來的生活之間左右權衡。他不是不在乎她，只是這一次，他同樣沒有十足的底氣。

她的Mr. Right，其實不能替她擋住所有風雨。這個認知讓她有些說不出的失落，卻也讓她第一次清醒地看見了自己。是的，她等了這麼多年，終於等到了老杜。可到了人生的這一刻，她忽然發現，自己想要的也許不只是這份依靠。

孩子既然來了，就已經不再只是一個可以輕易推回去的意外，那是正在她身體裡發育的、與她血脈相連的生命。她想，如果只是因為老杜猶疑，她就放棄這個孩子，那麼將來真正無法原諒的，或許會是她自己。（二四）

精華 FAQ

  • 她一方面震驚於近50歲才第一次當母親，另一方面又擔心這件事會成為別人口中的笑話。再加上身體風險與生活變動，都讓她十分不安。

  • 因為她既怕高齡懷孕帶來的醫療風險，也怕多年維持的平靜生活被打碎。更重要的是，老杜沒有給出明確答案，讓她開始懷疑自己的依靠是否足夠。

  • 她原以為等待一個對的人就能獲得全部安全感，但這次衝擊讓她明白，對方無法替她擋下所有風雨。她開始看見自己也必須承擔選擇，尤其是面對這個與血脈相連的生命。

上一則

遭末代皇帝溥儀帶走 躲過小白樓之亂 虞世南「積時帖」 1.7億港元落槌

延伸閱讀

余瑾的雙拼生活（三）

余瑾的雙拼生活（三）
余瑾的雙拼生活（二）

余瑾的雙拼生活（二）
余瑾的雙拼生活（一）

余瑾的雙拼生活（一）
遇上獅子男（二）

遇上獅子男（二）

熱門新聞

秘魯利馬山坡上的貧民窟。

南美平民窟

2026-10-06 02:00
這棟建築是位於台北市中正區衡陽路58號的全祥茶莊，其日治時期為和泉時計店台北支店。

情繫城中區

2026-10-10 02:00
鋼琴家郎朗（圖）被紐約時報譽為「古典音樂星球上最炙手可熱的音樂家」，2026年底將再以獨奏家之姿重返台北國家音樂廳舉行奏會。（牛耳提供）

郎朗曾因肌腱炎休息1年 如今重拾運動：一坐鋼琴前「全身細胞都沸騰」

2026-10-07 18:53
曾被認為早已失傳的清宮舊藏—虞世南「積時帖」，上周在佳德香港2026秋季拍賣會以餘1.775億港元成交。（佳德香港提供）

遭末代皇帝溥儀帶走 躲過小白樓之亂 虞世南「積時帖」 1.7億港元落槌

2026-10-11 05:09

八十歲轉正

2026-10-09 02:00
老三台的記憶。（圖／董十行）【作者：陳宗佑，日期：2026-08-13，數位典藏序號：20260812175947236】

老三台的記憶

2026-10-08 02:00

超人氣

更多 >
華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓

華女生入境被抓捕 無不良紀錄 ICE：任何人都能抓
帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例

帳單66元、20%小費卻要16元？給小費別只看比例
加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金

加州小鎮整個出售 475萬可當鎮長 地下可能還有黃金
廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相

廣東省委書記黃坤明調研騰訊 天才少年姚順雨亮相
「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯

「還珠格格」爾康走紅 56歲周杰曝現狀：每天只吃1頓飯