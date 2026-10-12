余瑾的雙拼生活（二四）

可自己呢？快五十歲了，才頭一遭面對「母親」這個身分。這事若是傳回去，不知要淪為多少人茶餘飯後的笑話。

不僅怕人言，她更怕現實。她母親確實是外婆四十七歲時生的，可她沒說，那已經是外婆的第五胎。更沒敢提，外婆落下一身病痛，後來長年臥床。更何況，外婆是輕車熟路的「過來人」，她卻是這個年紀才第一次懷孕。

她怕自己的身體經不起這十個月的熬煎，怕那些醫學指標之外，不可預知的凶險，也怕眼下這份好不容易維持住的平靜，被這個意外生生砸碎。

畢竟，這麼多年來，她挑挑揀揀，好不容易等到一個對的人，終於可以不用事事都靠自己。她可以任性一點、可以懶一點，可以偶爾拿不定主意，因為身邊總有個人會替她接住。

所以，當這個「驚喜」突然降臨時，她下意識地又想把它交給老杜。可剛才那場幾乎失控的爭吵，卻讓她心裡某個一直篤信不疑的東西，悄悄鬆動了。因為，老杜沒有給她一個明確的答案。他也在害怕、也在猶豫，在年齡、風險和將來的生活之間左右權衡。他不是不在乎她，只是這一次，他同樣沒有十足的底氣。

她的Mr. Right，其實不能替她擋住所有風雨。這個認知讓她有些說不出的失落，卻也讓她第一次清醒地看見了自己。是的，她等了這麼多年，終於等到了老杜。可到了人生的這一刻，她忽然發現，自己想要的也許不只是這份依靠。

孩子既然來了，就已經不再只是一個可以輕易推回去的意外，那是正在她身體裡發育的、與她血脈相連的生命。她想，如果只是因為老杜猶疑，她就放棄這個孩子，那麼將來真正無法原諒的，或許會是她自己。（二四）