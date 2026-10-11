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麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

科西嘉風采依舊（五）

韓秀
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洛伊的樂聲響徹雲霄，她還是聽到了電話鈴聲持續不斷的轟鳴。

「素馨，不要張羅晚飯。你為自己泡一杯普洱，調些蜂蜜進去。我會帶菜回家。」經過無數陣仗的美國外交官，安迪的父親打電話回家，用不容置疑的堅定，穩住了孩子的母親。這不是第一次，也絕對不會是最後一次。

幾乎是同時，校車送回了安迪，他父親的車開進了車庫。

父子兩人說說笑笑，拎著食盒，出現在門口。

酥炸鮮魚、轉軸烤肉、鬆軟的麵餅、一大盒青蔬沙拉、一小盒乳酪黃瓜，典型的希臘飯食，醫生口中最健康的地中海餚饌，一一上桌。一家三口吃得不亦樂乎。

父親在大家都已經相當盡興的時候，喝了一口礦泉水，心平氣和地問兒子：「你沒有覺得緊張吧？」

「完全沒有。」十四歲的兒子胸有成竹地回答：「三年前，美國國務院給我們少年組的反恐怖訓練最是實用。第一條就是『遇事不慌』，也就是不要緊張。書包一打開，我就看到那個便當盒不是伊利亞常用的小小的、綠色的，而是大大的、黑色的，像是工人們帶到工地的那一種，而且發出聲音，像是計時器。我就跟伊利亞說，輕輕放下書包，趕快離開教室，大家都離開教室。老師很緊張，我跟他說，馬上打電話，通知美國大使館；聯絡學校警衛，帶著學生們離開教室，不要跑，快步走出去……」

父親的眼睛裡流露出讚許。

母親聽著、看著，想著孩子接受那個「最為實用」的訓練的同時，自己正同先生在人事處的辦公室裡填寫授權書。如果一家三口在海外發生不幸，美國國務院有權聯絡律師，幫助殉職的外交官及家人處理後事。（五）

精華 FAQ

  • 他依照國務院的反恐訓練保持鎮定，先判斷便當盒異常，再提醒同學和老師立刻離開教室，並要求盡快通知美國大使館與學校警衛協助疏散。

  • 父親帶回酥炸鮮魚、轉軸烤肉、麵餅、青蔬沙拉與乳酪黃瓜等希臘飯食，一家三口在平靜氣氛中用餐，顯示他們把驚險事件暫時放下。

  • 她想到一家人曾在國務院人事處填寫授權書，若在海外發生不幸，美國國務院可代為聯絡律師處理後事，顯示外交官家庭長期活在風險陰影下。

國務院 大使館 蜂蜜

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