科西嘉風采依舊（五）

洛伊的樂聲響徹雲霄，她還是聽到了電話鈴聲持續不斷的轟鳴。

「素馨，不要張羅晚飯。你為自己泡一杯普洱，調些蜂蜜 進去。我會帶菜回家。」經過無數陣仗的美國外交官，安迪的父親打電話回家，用不容置疑的堅定，穩住了孩子的母親。這不是第一次，也絕對不會是最後一次。

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幾乎是同時，校車送回了安迪，他父親的車開進了車庫。

父子兩人說說笑笑，拎著食盒，出現在門口。

酥炸鮮魚、轉軸烤肉、鬆軟的麵餅、一大盒青蔬沙拉、一小盒乳酪黃瓜，典型的希臘飯食，醫生口中最健康的地中海餚饌，一一上桌。一家三口吃得不亦樂乎。

父親在大家都已經相當盡興的時候，喝了一口礦泉水，心平氣和地問兒子：「你沒有覺得緊張吧？」

「完全沒有。」十四歲的兒子胸有成竹地回答：「三年前，美國國務院 給我們少年組的反恐怖訓練最是實用。第一條就是『遇事不慌』，也就是不要緊張。書包一打開，我就看到那個便當盒不是伊利亞常用的小小的、綠色的，而是大大的、黑色的，像是工人們帶到工地的那一種，而且發出聲音，像是計時器。我就跟伊利亞說，輕輕放下書包，趕快離開教室，大家都離開教室。老師很緊張，我跟他說，馬上打電話，通知美國大使館 ；聯絡學校警衛，帶著學生們離開教室，不要跑，快步走出去……」

父親的眼睛裡流露出讚許。

母親聽著、看著，想著孩子接受那個「最為實用」的訓練的同時，自己正同先生在人事處的辦公室裡填寫授權書。如果一家三口在海外發生不幸，美國國務院有權聯絡律師，幫助殉職的外交官及家人處理後事。（五）