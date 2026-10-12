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科西嘉風采依舊（六）

韓秀
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「例行公事而已。」孩子的父親這樣說，孩子的母親卻不能這樣想。

晚餐結束，收拾了盤碗，一家三口來到縫紉室，將二十塊拼布依次放在最為合適的位置。達利的設計在安迪的安頓下，展示出這條百衲被完成時將有的風貌。一切令大家滿意，文素馨便細心地將這些拼布依序疊放，方便自己將它們連結起來。

夜深人靜，文素馨在讀普魯斯特，先生在讀麥可‧歐克秀。兒子的房間，門虛掩著，閱讀燈的光線流洩到門外的地毯上。

文素馨敲了敲門，聽到兒子呼喚自己的聲音，便推門進去。兒子放下手裡的書，義大利文的《拿破崙傳》。為了閱讀但丁，兒子自學義大利文，頗有成績。義大利史家寫拿破崙，自是不同，文素馨忖道。義大利貴族家庭在法國人佔領了一年的科西嘉生下這個孩子，為他取名拿坡里歐尼‧波歐納巴特，就是後來那位埋葬了波旁王朝的戰神拿破崙……

母子兩人的眼睛都看著封面上那位巨人。兒子輕聲說：「我們就要搬回美國了，我今年也要中學畢業了。國際學校安排畢業班最後一次旅行，目的地是科西嘉，四天來回。媽咪，你想我可以參加嗎？」

母親回答：「當然。我們也去，四天來回，不會影響搬家的大工程……」兒子興奮地說：「世界上沒有任何一位軍事家會想到，士兵也需要讀書這件事情。只有拿破崙，竟然發明『袋中書』這種東西，方便士兵隨身攜帶。媽咪，如果拿破崙這個時候騎在馬上拔出軍刀，我一定會跟著他南征北戰。戰鬥間隙，還有書可讀……」

入夢前，文素馨最後一個意念是，拿破崙在滑鐵盧的時候，身邊有六百本書。（六）

精華 FAQ

  • 他們先到縫紉室把20塊拼布依次放好，確認百衲被完成後的樣貌，再由文素馨細心疊放準備縫合，呈現出井然有序而溫暖的家庭氣氛。

  • 兒子詢問自己是否能參加國際學校畢業班最後一次旅行，因為全家即將搬回美國，旅行地點是科西嘉，行程為4天來回，不會影響搬家安排。

  • 因為兒子正讀義大利文的《拿破崙傳》，又為了讀但丁自學義大利文，讓她想到科西嘉與拿破崙的出身；入睡前她則想到滑鐵盧時拿破崙身邊有600本書。

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