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老地方（一八）

桑文鶴
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大姐，不瞞你說，當時改造的時候，聽說了女兒的事情，我真的是不想活了。還是監獄裡的管教開導我，說我得好好活著，要看到殺害女兒的凶手認罪伏法。方紅握著茶杯，大姐，我現在也只有這一個念想了。

姚蔚藍點點頭，臉上都是同情。

大姐，我知道已經過去好些年了。可你當天真的就沒有聽見過任何響動，看見過任何可疑的人嗎？方紅問。

姚蔚藍嘆了口氣，搖了搖頭說：真的沒有。

方紅點點頭。想來也是，這些問題當年警察肯定已經早就問過。

大姐，你能不能幫我聯繫一下三樓的房東，她那間屋子不是一直空著嗎，我想租下來。

姚蔚藍嚇了一跳，有點不可置信地望著方紅。

片警也在一旁解釋，說方大姐家裡沒有什麼親人了，就跟組織上申請，說想留在環城。現在政府幫她找到了一份保潔員的工作，街道上也給辦了低保。派出所已經試著聯繫三樓的房東，可一時間還沒聯繫上。就想著找找一直住在這的老街坊，看能不能想辦法幫幫忙。

既然警察都開口了，姚蔚藍也沒法推辭，只能答應著說試著聯繫一下。

兩個人又坐了一會，然後要走。姚蔚藍起身送他們到樓下。

雨還在下，夜更黑。姚蔚藍出了樓道口，跟片警和方紅道別。老遠的，有人過來，是付闖。他吃力地推著三輪車，皺著眉頭與那兩人擦身而過。

姚蔚藍跑過去幫忙，兩個人手忙腳亂地把三輪車推進儲物間。姚蔚藍揉著脖子，不經意地一抬頭，被嚇掉了半個魂。三樓那個黑漆漆的窗口，好像有人。（一八）

精華 FAQ

  • 因為她在改造時得知女兒遇害後曾一度絕望，是監獄管教勸她活下去，等著凶手認罪伏法，所以她如今只剩這個念想。

  • 沒有。姚蔚藍表示當晚真的沒聽見任何響動，也沒看見可疑的人，這些問題想必警方當年也已經詳細詢問過。

  • 她希望住進案發地附近，方便長期停留在環城追查女兒被害真相；警方也已為她安排工作與低保，協助她安頓下來。

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