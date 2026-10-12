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我和韓妹約好早上十點剪頭髮。她一進門，便揚著手上蛋糕，說今天是她的生日。此言一出，大夥起鬨問她：今年幾歲啦？

她含笑不語，眾人隨即識趣不再追問。只有唯一的男美髮師不怕死地大聲說道：「你今年好像四十二歲喔！」

她臉色微變，反擊道：「我有這麼老嗎？」空氣瞬間凝結。

他察覺不妙，將矛頭轉向另一年長的美甲師，她倒是大方承認今年五十三了。接著他如數家珍說起每個人的年齡，不管怎樣，那男的就是不死心想要套問韓妹的真實芳齡。

輪到我剪髮時，韓妹馬上低聲向我抱怨：這老美太不懂禮數了，怎麼可以隨便問小姐的年齡？我看了一眼她那光滑細緻的臉蛋，也不禁好奇她的年齡來了。

我和兒子都是她的主顧，初識韓妹時，她的嬌美窈窕讓我們驚艷。她也直誇我那讀高中的兒子長得帥，不時打趣問他有沒有女朋友了。至於她自己是單身或已婚，她從來不說，只悄悄將話題轉移。

開始時我們聊的話題不外乎燙髮好，還是直髮好，剪短或留長。熟了以後，她偶爾會問我工作忙不忙、在台灣還有些什麼親人、怎麼來美國的。若問她的情況，總是含糊其詞，更絕口不提有關韓國的事。

她每隔一兩年回韓國一次，待的時間很長。回來後從不主動提起。

兒子大學畢業搬去外州工作後，每次回家都請我幫他預約韓妹剪頭髮。他先前常不經意說她臉上的粉愈擦愈厚了，後來又說她的眼影愈畫愈濃了，這些我從未留意過。

年復一年，兒子依然單身，我開始怕人提問。她見了我，依然愛問他有沒有女朋友了。我搖頭嘆氣之後，她也總不忘安慰我說：「他長得那麼帥，不會沒有女朋友的。」

髮姊多是周一休息，她卻是周日休息。我有次好奇問她，她這才告訴我說，她每個周日都會去做禮拜，再問別的，她只淡然一笑。

一次閒聊，不知怎地提到某位港星的經典名言：「犯了全天下男人都會犯的錯。」她大不以為然，罕見拋出一句：「婚姻，人人都當尊重，床也不可污穢。」我愕然看著她，她卻不再多說。

聖誕節前，我按約定去店裡，她卻沒來。前檯說她臨時有事回韓國去了，來不及通知顧客，不知道她什麼時候回來。

一個多月後再見到她，她的座椅檯面照舊收拾得乾淨整齊，只是臉上的黑眼圈遮不住，動作似乎也較平日慢了些。

我忍不住問：「妳還好嗎？」

她抬頭看了我一眼，只說：「沒事。」沉默了好一陣子，她忽然像要解釋什麼似地說，她最近睡不好。我安慰了幾句，她笑笑沒說話，也頭一次沒有問兒子有沒有女朋友了。

兒子換了工作，搬了幾次家，回家的次數少了。她不禁又問起，兒子有沒有女朋友。我苦笑說沒有，順便告訴她，我已當外婆了。

此後每次見面，她都會問起我外孫女多大了，是不是很可愛、很黏人？什麼時候拿照片給她看啊？我搖頭說我沒有隨身帶照片的習慣，更不會隨便拿照片煩擾別人。

她聽了點頭稱是，說她好幾位美國老主顧，逢人就愛秀孫兒、孫女的照片。有些不怎麼可愛，還得拚命誇獎，很是累人。接著她頭一次提起她在韓國，有好幾個孩子喊她「阿姨、姑姑」，每次回韓國，都要帶好多禮物給他們。

轉眼到了中國新年，她問我有沒有給外孫女大紅包，我笑著點頭。她說她們在韓國也過中國年，也有給紅包的習俗。我好奇問她：「那你常回韓國過年嗎？」她回說：「我從來不敢回韓國過年，因為我要給好多紅包出去，卻沒有收回的。」

我脫口而出：「你對孩子那麼大方，怎會沒有收回的？」

剪刀聲戛然而止，她愣了好一會，才耳語似地說她至今單身。

我不知該說什麼好，便誇她身上的紅毛衣好漂亮，她笑說是自己織的。想不到她既能拿剪刀，又能拿棒針。更意外的是，她接著說：「你們中國人喜歡說女為悅己者容，這句話不對，為什麼不能說是『女為悅己而容』？女人何必取悅他人，自己開心才最重要。」

想想也對，她總是保持著精緻的妝容，總也不老，只是總也看不真切。

剪完頭髮，我起身離座時，身後那位男美髮師忽然冒出一句：「你的生日蛋糕上要插幾根蠟燭，三根，還是四根？」鏡中的她微微變了臉色，看著有些陌生。

我在電話中和兒子聊起此事，想不到他語出驚人說她早年過四十二。因為在他上大學時，她親口說過她不比我年輕多少。兒子末了加上一句：「你不覺得她臉部有些僵硬嗎？」

掛上電話，我站在鏡前許久。燈光下，魚尾紋與法令紋藏不住，髮際線悄悄上移，銀白髮絲清晰可見。我想起她總是精緻的妝容、想起那層愈來愈厚的粉底與濃重眼影，也想起她每次被問起年齡時，總笑著岔開話題。原來有些女人不能說的，從來不是年齡，而是鏡子裡一點一滴遠去的自己。