余瑾的雙拼生活（二三）

老杜張口結舌：「余瑾……」

余瑾別過臉去，深吸了一口氣，像是想把胸口那股翻湧的情緒壓下去。再轉過來時，神情已經恢復了幾分平靜。

「你放心，我絕對尊重我們的婚前協議。沒人會跟你的曉輝搶你的財產。」她的聲音不高，卻帶著一種近乎賭氣的決絕，「我的孩子，我自己養得起。我有手有腳，我怕什麼？」

「你別這麼說。」老杜下意識又看了一眼四周，除了那個遛狗的女人，附近再沒有別人。

「我為什麼不能這麼說？」

余瑾忽然蹲了下來，把臉深深埋進臂彎裡。她的聲音悶悶的，幾乎帶著顫音：「我就是想要個孩子……怎麼了？我就這麼一個要求，也過分嗎？」

「Are you okay?」遛狗的女人停在幾步開外，目光在余瑾和老杜之間來回掃了一圈，神情裡帶著明顯的警惕。

老杜見勢不妙，忙想解釋。可平日裡嘴巴並不笨的他，此時千言萬語竟像堵在了喉嚨裡。情急之下，他張了張嘴，最後只憋出一句最簡單的話：「She's my wife.」

可這句話此刻聽起來，怎麼都不像一句有說服力的解釋。女人眉頭皺得更緊了，她晃了晃自己的手機，似乎有點拿不定主意。

老杜越發慌了，趕緊壓低聲音對余瑾說：「親愛的，我們走吧……要不，人家報警了。」

余瑾這才慢慢站起身來。她感激地看了那女人一眼，輕輕點了點頭：「I'm okay. Thank you.」

她沒有再看老杜，只低著頭，轉身一步一步往回走。

其實，余瑾原本並不確定自己該怎麼辦。

她記得多胎生育政策剛放開那幾年，才三十出頭的小婭，以不想做高齡產婦為由，不惜和婆家鬧翻，也堅決不肯再生一個。（二三）