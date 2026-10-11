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麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

老地方（一七）

桑文鶴
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姚蔚藍的腦子「嗡」的一下。丘棉就是丘小力，丘小力就是丘棉。

片警在旁邊說：方大姐這次來，就是想來看看孩子以前待過的地方。她剛去了刑警隊，見了幾個辦案的警察，聽他們說了一些當時的情況。

姚蔚藍的手還是被那人握著。警察都說，小棉在的時候，就是你們一家最關照她，還經常給她做飯吃。我真的是……女人哽咽了，大姐，謝謝你。

姚蔚藍趁女人騰手抹眼淚的時候，終於把手收了回來。片警也在一旁安慰她。姚蔚藍從片警的三言兩語裡，聽出了意思。這個姓方的女人應該是剛出獄不久。幾年前，案子還在查的時候，姚蔚藍就聽別人議論過這事。說丘小力她媽以前是個廠裡的出納，自己拉扯小孩不容易，就背著廠裡昧了錢，還跟人合夥倒賣了一些機器，後來就進了監獄。服刑的監獄離環城不遠。丘小力當時跑來環城，估計也是為了離她媽媽近一些。

下了雨，本來就沒有多少人的街道變得更加冷清。姚蔚藍交代付闖再等等，再過一陣還是沒什麼人的話就收攤。然後她帶著片警和方紅回了家。

走到樓下的時候，方紅又開始抹眼淚。上樓的時候，姚蔚藍走在最前面，一步一步，腿像是灌了鉛一樣沉。走到三樓，方紅的嗚咽聲變得更大。

她的嘴裡說：孩子，都怪媽媽呀，孩子，你死得冤啊。

好不容易到了五樓，一進門，姚蔚藍招呼兩人坐下，自己去泡茶。方紅四處打量著屋子，這房子有年頭沒有修整過了，這反倒給了她一種溫暖的安慰。也許丘棉還在的時候，就是坐在這樣的屋子裡，坐在同一張桌子前，這吃過熱乎乎的飯。（一七）

精華 FAQ

  • 因為她聽見片警提到方紅，再聯想到邱棉與邱小力其實是同一人，才瞬間明白眼前這位哭泣的女人，就是邱小力的母親方紅。

  • 方紅是剛出獄不久，特地來看看女兒以前待過的地方，也想向曾經照顧過邱小力的姚蔚藍一家表達感謝，並追憶女兒生前的生活。

  • 內文交代方紅曾因在工廠任出納時昧款、倒賣機器而入獄，邱小力則因想離母親近一些來到環城，母女命運都與這座城市緊密相連。

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