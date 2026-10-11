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從她們的談話，我拼湊出苗苗的遭遇：她的丈夫經常家暴 ，苗苗忍無可忍，就離家出走。結果被丈夫抓回來，更殘暴地拳打腳踢。可能，這個混蛋一氣之下失手，把苗苗打死了。

這些人，聽著是苗苗的鄰居，然而，她們對家暴早已習以為常，對朋友的悲慘遭遇似乎沒有多少同情和憤怒。我感覺她們的言語比鞭炮更刺耳、更嗆人，再也聽不下去，離開了送葬隊伍。

舅舅，聽那些人議論，說苗苗是被她丈夫活活打死的，是真的嗎？

是真的。張勇這孩子從小就脾氣暴躁，經常和同學們打架。老張有了三個女兒後，終於有了個兒子，那還不把這個寶貝兒子捧在手心裡，寵壞了。

張勇和苗苗認識三個月就結婚了，一開始兩人關係不錯，後來他動不動就打老婆。村裡人經常看見苗苗鼻青臉腫的，苗苗就跑回娘家。張勇跑到她娘家要人，拿著菜刀威脅，如果他們不放人，就把全家人都殺了。苗苗的父母和哥哥都不敢惹他，只好讓他把苗苗帶回去了。

那個畜生肆無忌憚，越打越厲害。苗苗對我們說，她見到張勇就害怕得發抖。苗苗就把鼻青臉腫、傷痕累累的照片和醫生診斷證明遞交法院，訴訟離婚。可法官駁回了，說兩人關係還沒有破裂。女娃都被打成那樣了，還要怎樣才算關係破裂？村裡人私下裡都為苗苗打抱不平。

你們幫過她嗎？叫張家父母管管他們的兒子？

我們哪敢惹那個混小子！苗苗娘家人都不敢招惹他，我們又何必多事。我看他父母也管不了他。

苗苗只能離家出走，去了合肥，還找到了郵件快遞員的工作。可張勇在她手機上安裝了定位軟體，自己開車，到合肥找到了她。他讓她跟他回家，苗苗不願意，他就把苗苗的頭往石頭上撞，撞得頭破血流。他害怕了，便把苗苗送到一家診所。診所醫生看苗苗傷勢嚴重，有生命危險，建議轉到大醫院。可張勇不想把她送到醫院，可能是捨不得花錢，就把苗苗帶回家。

半途中，他到後座查看，苗苗昏迷了，他以為她死了。進村時，有一道紅土崖，你來的時候看到過吧？在那兒，這個混帳把苗苗推下了土崖。回到家，他假模假樣地報警，說妻子失蹤了。後來還是員警們破案，在土崖下找到苗苗，最後查明，苗苗是在懸崖被摔死的。那個混帳把她推下懸崖時，她還是活著的，作孽啊。

真該把這個惡棍判死刑，我憤憤地說。

只判了無期徒刑。

我們已走進舅舅家。舅媽說：你們是在說張家的事，是吧？我看那個苗苗也是作死。誰沒挨過打？我年輕的時候也挨過打，現在不是好了嗎？如果苗苗不跑，張勇也不會打死她。現在媽媽沒了，爸爸又在坐牢，可憐的兩個孩子怎麼辦呢？

舅媽，還有沒有道理！苗苗是被那個畜生打死的，你倒幫他說話。

不說，不說了，我們犯不著為別人的事傷了和氣。我們吃飯吧。舅舅忙打圓場。

舅媽做了一桌我夢裡常常思念的家鄉菜，口水在我的嘴裡湧動。為了掩飾我嘰嘰咕咕的胃鳴，我開玩笑說：舅舅，沒想到你年輕的時候也打老婆。

年輕的時候火氣大、日子苦，難免有脾氣失控的時候。

什麼時候不打了？

年紀大了，打不動了。

一直要等到男人打不動的年紀，這裡的女人們要忍、要熬、要躲多少年？

我知道吃飯的時候應該聊聊舅舅的家事，可苗苗占住我的腦海，我忍不住又問：苗苗父母是你們村哪戶人家？

她父母不是我們村的人。

這麼說，剛才他們不是把苗苗送到娘家墓地？

不是的，是夫家的，張家墓地。

我弄不明白，苗苗生前一直想逃離張家，為什麼最後還葬在張家的墓地？為什麼不葬到娘家墓地？

老張說，苗苗生是張家的人，死是張家的鬼，他要求把媳婦安葬自家墓地。苗苗娘家也同意了。

苗苗被張勇害成這樣，她父母竟然同意了？我瞪大眼睛，難以置信。

她娘家老人們說，苗苗和張勇沒有離婚，還是張家的人，應該葬在張家。她爸爸也同意，她爸說自己的兒子已經離婚了，如果女兒再回家，會讓他在村裡抬不起頭。他只希望，張家把女兒的葬禮辦得風風光光的。舅舅說。

舅媽說：葬禮辦得確實風光。晚上還有道士來為苗苗超生，還有通宵達旦的說書……

苗苗生前逃不出張家，死後還不能放過她嗎？是不是那個混蛋死了，還要把他葬在苗苗墓旁？簡直不可思議！我憤慨地一拳砸在桌上。

舅媽沉下臉，也不是我要他們這麼做，幹麼對我發氣？

舅舅說：人都死了，埋到哪裡都一樣。哎，這兩個人就是前生孽緣未了，今生又糾纏一起，苦了兩個孩子。

一桌的好菜，可我已沒了胃口。

吃完飯，我說我得走了。舅舅留我住一晚，「五年大老遠回來一趟，不容易。」我藉口晚上在城裡和高中同學聚會，匆匆離開了，我擔心自己又說出義憤的言語。

經過紅土崖時，正值落日時分，夕陽下，紅土崖紅得像火。我祈禱苗苗的冤魂不要徘徊崖下，也不要流連山間，快快飛走。（下）