余瑾的雙拼生活（二二）

「你是不是覺得……」她盯著他，慢慢問道：「我這個年紀，就不該生？」

「我沒這麼說。」老杜幾乎是條件反射般地否認。

「那你究竟是什麼意思？」她的語氣漸漸有了稜角，「是不是在你看來，四十七歲了，就不應該再生孩子，就不配當媽了？」

「我不是這個意思……」

「那你到底是什麼意思？」余瑾的聲音兀地拔高了，語氣裡壓著一絲她自己都沒察覺的委屈。

老杜著實嚇了一跳，他的第一反應不是安撫情緒有些失控的余瑾，而是慌忙向四周張望──幾十米外，那個牽著金毛犬的白人女子正詫異地回過頭來。

余瑾自己也沒想到會喊出來。可話一旦衝出口，便再也收不住了，壓了一晚上的情緒彷彿一下找到了出口。

「我媽是我外婆四十七歲那年生的，不也健健康康長大了嗎？我自己也是年年體檢，哪項指標不是好好的？倒是你──」

「余瑾，你小點聲。」

「為什麼要小聲？」余瑾的火氣一下又竄了上來，聲音反而更響了：「懷孕、生孩子是什麼見不得人的事嗎？」

「我不是這個意思。」老杜心虛地左右看了看，小聲說：「我只是覺得……需要想得更周全些。」

「你想得挺周全的。」余瑾的唇角輕輕動了一下，像是想笑，最後卻只剩下一絲冷冷的譏誚，「旅遊、安穩過日子、當爺爺……你把以後的日子都安排好了，就是沒安排這個孩子。」

「我真的不是這個意思。」

「你就是這個意思。」她看著他，聲音略略低了下來，可每個字都清清楚楚：「你是怕這個孩子拖累你那高品質的晚年，你還怕多一個人來分你的家產。」（二二）