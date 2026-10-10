科西嘉風采依舊（四）

似乎一萬年之久，電話鈴聲再次響起，文素馨在第一時間抓起聽筒，「文老師，我是您的學生衛德邁。安迪在我身邊……」

「媽咪，我沒事，我們都沒事……」兒子的聲音非常鎮定。

「文老師，是安迪最早做出判斷。我們抵達時，教室已經空無一人。定時炸彈非常粗糙，但殺傷力不小，已經拆解。午餐後，學校會恢復上課，安迪仍然會準時搭乘校車回家。」

「謝謝你，打電話來。我們下周四見。」文素馨輕輕放下電話，衛德邁同另外三位海軍陸戰隊軍官，將被派往亞洲地區工作，每周半天跟文素馨學習漢語對話。

此時此刻，她想到這位優秀的學生，心中狂濤翻捲。哪怕是碧水藍天的希臘，這些年輕的軍人們仍然處在險象環生的環境中。他們遠在美國的母親，又當如何？

正在心潮澎湃的當口，電話鈴聲又響：「我是布薩帝，相信一切沒事……」

這會兒，文素馨的淚水才衝決出來，「謝謝您，布薩帝。警報已經解除，國際學校沒有任何傷亡……」

「您好好的，不要想太多。有任何需要，隨時打電話過來。我就住在店堂樓上。」布薩帝的聲音堅定有力，文素馨的淚水仍然淌了滿臉。

掛上電話，孟德爾頌已經不能安撫跳盪不停的心臟。文素馨換上一張根特的讓‧巴蒂斯特‧洛伊的二重奏，讓滿心的憂傷、滿腹的悲憤隨著樂聲流淌。

終於，她再次擦乾眼淚，拿起快要完工的那片拚布，穿針引線，縫了起來。一下刺痛，一粒血珠無巧不巧地滴落在一角的布料上，竟然是一角絳紅色，血色洇開來，滲入布絲，不見任何異樣。她笑了起來，就讓它去吧，為這一天，留個念想。（四）