姚蔚藍勸過他，讓他不要好高騖遠，就找個工作踏踏實實地掙工資就行。正式的有編制的工作找不到，給人打工也能活下去。可這話付闖不愛聽，他是掙過大錢、走過捷徑的人，由儉入奢易，由奢入儉難。

但現實就是，錢不好賺，生活很難，於是他又不得不住回了那間由陽台改造成的小屋。一切好像是個輪迴。胡清寧回到了舢城，付闖回到了這間屋。小的時候，付闖就跟姚蔚藍抱怨過，說這裡壞了，那裡又發了霉。現在，這老房子裡壞掉的東西更多，他卻也不再關心、不再抱怨了。

很多時候，他只是回到這間屋子來睡覺。脫下的髒衣服就堆在床邊，體臭味裡混著菸味、酒味，偶爾也有劣質香水的味道。他曾多麼嫌棄和唾棄這個破房子，可現在，他在外面碰了壁、受了傷，能為他遮風擋雨的地方也只有這裡。

偶爾付闖心情不錯的時候，會跟著姚蔚藍一起去賣滷菜，母子倆也會難得地聊聊天。付闖問起胡清寧，說她也是大姑娘了，有沒有找對象。

姚蔚藍低著頭，用夾子整理著盆裡的滷菜，舢城那麼遠，她就是有情況了，我離這麼遠也不可能知道。上次給她打電話，她也只是說公司的事很多，周末也要加班。

說話間，有人叫她。抬起頭，是附近派出所的片警，他的身邊還站著一個中年女人。片警問姚蔚藍現在方不方便，有點事想跟她說。

姚蔚藍把攤子交給付闖，跟著片警和那個女人，一起走到路邊一塊人少的地方。

大姐你好，那女人伸出手，我姓方，我叫方紅。

姚蔚藍伸出手去。那女人握住，又說：丘棉是我的女兒。（一六）