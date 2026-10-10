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十月初回國，我去了一趟故鄉石牌鎮。雖然那裡已沒有家人，也沒有家，我還是想看看我家以前住過的房屋和屋後的大河──唯一未改變的河水，靜靜流淌，等待我歸來。然後我去了十里外的津山村。村莊背靠津山，山中蒼翠樹木間，長眠著我的爺爺和奶奶。

遠遠看見一道紅土崖，我知道離村不遠了。我將汽車右拐，開上一條三米多寬的水泥單車道。忽見對面來了一輛拖拉機，路窄我無法讓道。正焦急不知如何是好，只見對方從容退車，斜斜地擠上一寬闊處相讓。我經過時，對車上皮膚曬得黝黑發亮的人說多謝，他愣了一下，然後溫和地笑笑。

舅舅和舅媽已在村口等我。上次回鄉是五年前，五年很短，卻讓舅舅和舅媽老態明顯許多。舅舅是我三爺最小的兒子，每次回鄉都是他帶我上山，為爺爺和奶奶掃墓，憑我一個人是找不到墓地位置的。

一見到他，家鄉方言自然脫口而出。舅舅說：「小莉到外國這麼多年，還記得家鄉話，不錯。」

汽車停在村口，我隨著他們走進一條狹窄的小路。其實不是路，而是房屋之間的間隔。村裡年輕人用外出打工積攢的錢，回村建起新房。祖屋被推倒，在原址盡可能地擴張，見縫插針豎起兩層樓房。房屋橫七豎八地排列開來，如同山間恣意生長的雨後竹筍。房屋之間自然形成的小路坑坑窪窪，有處積水，人們寧願繞行，也沒人想著挑擔土填平。

我跟著舅舅和舅媽在房屋間繞來繞去，來到他們家門前。他們家現在也是兩層樓房，寬敞的客廳和廚房。我說：「表弟真能幹，為你們做了這麼大的房子。」舅舅和舅媽滿意地笑。

舅媽接過我帶來的兩盒西洋參，樂呵呵地說：「下次不用帶這麼貴的東西，只要給老頭子帶條美國菸就可以了。」

「本來是想給舅舅也帶條菸，但抽菸對身體不好，我就沒帶了。」

「沒事、沒事，快去泡茶。」

茶香撲鼻。舅媽端來兩杯熱氣騰騰的茶，「嘗嘗今年的新茶。」

「喝吧。這是我以前的一個學生送的。」

舅舅是村裡小學退休的算術老師。從他說話的神態，我看出他因得到學生尊重而得意滿滿。

喝完茶，舅舅帶我上山。穿梭菜園和稻田間，我們來到津山腳下。最近多雨，山上樹木更加青翠幽深。長眠林中的，不僅有我的爺爺和奶奶，還有他們的兄弟、姊妹和祖先，還有村裡所有死去的人。這裡是全村人的墓地。

山間地面潮濕，覆蓋著落葉和枯枝。我看到石塊壘起的台階，認出這是我父母找人修建的，通往爺爺、奶奶墓地的台階。我便讓舅舅在山下等我，他瘦弱的老膝蓋已承受不住登山的壓力。

沿著台階而上，我看到了爺爺和奶奶的墳墓，並列在松樹下。我清理墳邊的雜草，然後坐在墓邊，和兩位老人聊聊家人的近況、我的近況。兩位老人附近，葬了我的三爺和小爺。我想老人家們是不會寂寞的。

樹蔭下，鳥語蟲鳴。風吹過，樹葉蕩起千層浪，猶如蒼翠的海洋。藍天下，遠處的村莊在淡淡的霧氣裡。世間如此安寧，如此令人眷念。山下隱約傳來爆竹聲。

到了山腳下，爆竹聲朝山裡而來。

舅舅坐在石頭上吸菸。「這是誰家娶親嗎？」我問。

他把菸頭扔到地上，踩滅。「哪裡是娶親哦，是葬禮。」

「誰家人死了？」

「就是我們村老張家的媳婦……才三十出頭，作孽啊。」

「這麼年輕就去世了？好可憐。」

送葬的隊伍出現在山道上。兩個十歲左右的孩子披麻戴孝，男孩捧著骨灰盒、女孩捧著相框。照片上，孩子的媽頭髮束在腦後，齊瀏海，舒展微笑，露出潔白整齊的牙齒。她的笑容甜美，看著不到三十歲。

孩子們後面是臉色沉鬱或啼哭的大人們，他們的後面是抬紙紮的人，有紙紮的房子、汽車、電冰箱、電視、手機及許多珠寶和衣服，人間富人擁有的應有盡有。

被隆重的葬禮儀式吸引而來的一群老太太和婦人，跟在隊伍後面。

我讓舅舅在原地等我，我去看一會兒就回來。

隊伍走到分岔口或轉彎的地方，兩側便有人放鞭炮、向空中拋撒硬幣，驅散或收買擋道的惡鬼。他們反覆高呼：「苗苗走好！」死者應該就是苗苗了。

兩個老太太嘖嘖讚嘆，缺牙齒縫間洩漏出三份羨慕和一份嫉妒。

那麼多東西，這孩子在陰間該多有錢啊。

是啊，你看那房子，是三層樓的。

幾個和苗苗同齡的女人低聲議論。

這麼年輕就被活活打死，真慘啊。

打死的！我心中一驚。

她就是傻。我常勸她要忍，忍忍也就過去了，幹麼要跑呢？跑了，那不是火上澆油。

哪家男人不打老婆呢？熬熬也就過去了。

女人就要學會躲。我一看到我家那位要發火了，我就躲。

往哪裡躲？

豬圈、柴房，哪裡都可以，你就是要提前準備好。

如果有人發明一種衣服，像刺蝟皮一樣，就好了。男人要動手，我們就套上刺蝟皮，看他還敢往哪裡下手。

年輕媳婦們笑起來。她們的笑聲引起旁邊的人側目，她們趕緊收住笑容，羞愧地低下頭。（上）