余瑾的雙拼生活（二一）

老杜看著她，眼神複雜，小心翼翼地問：「你怎麼決定？」

「我決定？」她反問了一句，聲音很輕。

她原本想聽他說：「生下來，有我呢。」或者斬釘截鐵地告訴她：「不行，我不能讓你冒這個險。」

淡淡的失望掠過心頭，隨即又覺得自己有些可笑。大半夜把他叫醒，不正是因為自己拿不定主意嗎？可他竟然把球踢了回來。

肚子裡的小生命可不是皮球，哪能這樣踢來踢去的！余瑾忽然有些生氣，真想再一次把他踹下床去。只是，這回有點施展不開。

「先睡覺吧。」她沒好氣地推了他一下，便翻身撤回了自己的領地。

8

第二天是周六。沒有晨跑習慣的老杜，第一次主動提出陪余瑾出去鍛鍊。不過事先說好了，只散步，不跑步。

兩個人沿著人行道往公園方向走。余瑾腳步輕盈，不知不覺就把老杜落在了後面。

「慢點、慢點！」老杜在身後連聲提醒，「我跟不上了。」

可沒走多久，他就漸漸沉默下來，像是有什麼話憋在肚子裡。余瑾閉著眼睛都能感覺到，他在心裡反反覆覆地打著腹稿，正找尋一個最安全的切入口。

「你想說什麼，直說吧。」余瑾膩煩了這溫吞的戲碼，主動替他開了個頭。

老杜愣了一下，乾笑道：「也沒什麼，我就是覺得……」

「覺得怎麼樣？」

「我覺得，我們這個年紀了，不管是精力還是身體的底子，都不比年輕人了。」老杜沒有看她，只盯著前面的路，「我不是說一定怎麼樣。就是覺得，我們是不是應該慎重一點。」

「慎重到什麼程度？」余瑾停下了腳步，側過臉看他。

老杜張了張嘴，沒有回答。可有些話，不說出來反而更清楚。（二一）