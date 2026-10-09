她沒有把自己抽屜裡那張核對表拿出來給他看。

她告訴自己，等哪一天，等她自己也能坦然說出，她答應同事的每一次「好啊」，其實都帶著一點想讓這間屋子知道，她也可以有祕密──等到那一天，她再撕。

那之後的日子，兩人之間不一樣了。班傑明不再需要先去拿杯子才能回答，勞拉也不再假裝，自己在看一本翻到第四十七頁的書。他們開始能夠說「我不想說」，而不是編一個理由。

可是有些東西沒有動。

班傑明還沒有帶她去見瑪格麗特。他說了幾次「下次」，勞拉也沒有再追問──她發現自己並不真的急著要那頓飯發生，因為那頓飯發生之後代表的東西，她還沒想清楚自己準備好了沒有。

勞拉也還沒告訴他，她抽屜裡有一張紙，寫著他每一次的停頓和每一次的杯子。她想過燒掉，最後只是把它挪到更深的地方，告訴自己，那不是同一件事。

有天晚上，兩人一起坐在客廳，很久沒說話。窗外開始下雨，很小，雨滴敲在玻璃上。

班傑明看著她，忽然想問：那些說是去健身房的晚上，有多少是真的？

這句話在他嘴邊停了很久，最後還是沒有問出口。

勞拉也想問：你那本子裡，最後一頁寫的是什麼，你真的什麼都撕了嗎？

她也沒有問。

兩個人都知道，屋子裡還有沒說完的事，隔在他們中間。像那張總是矮了一截，什麼都藏不住，卻又什麼都沒真正攤開的茶几。

牠沒有死。

只是暫時，很安靜的，蹲在兩人都看得見，卻誰也沒有伸手去碰的地方，等著看，這一次，會不會有人先開口，餵牠，或者，不再餵牠。（全文完）