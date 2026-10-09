站在廚房裡幫忙做飯收拾的姚蔚藍，苦口婆心地勸徐婉芳跟付闖分手。

阿姨，我愛付闖，我願意為他付出一切。小徐說得眼淚汪汪，就算他不愛我，只要他不離開我，我也認了。再說，說不定，他有一天會愛上我呢。

絕對不可能，姚蔚藍的口氣裡沒有分毫可商量的餘地。他現在只是在低谷，而你碰巧出現了，僅此而已。我感激你為他所做的一切。但你們是沒有未來的。

阿姨，我真的不明白，你為什麼要這樣說。小徐抹去臉上的眼淚，付闖是成年人了，他自己的事應該由他自己作主。

好吧，不過你要明白一點，即使你覺得你們已經走到了快結婚的那一步，我也不會同意的。你真的願意把自己，陷入到一段不被男方家人看好和祝福的婚姻裡去嗎？姚蔚藍嘆了口氣，你好好想想吧，不管你怎麼做、做什麼，我是不會改變我的想法的。

姚蔚藍繞開徐婉芳，走去裡屋，探頭看了一下，付闖已經睡著了。

離開前，姚蔚藍把一沓錢放在桌子上，小徐，這是我替付闖付給你的房租和生活費。雖然你說你愛他，照顧他你是心甘情願。但他在你這裡，還是給你添了不少麻煩。不過付闖他不是孤兒，他有媽，也有家，他終歸還是要回到他的媽媽身邊、回到他的家裡的。

說完，姚蔚藍頭也不回地離開了。她回到環城，按部就班地生活。一個月後，她推著滷菜車去出攤的時候，看到了提著行李，神情落寞的付闖。

付闖在環城找過工作，最長的也只做了半年。他還是沒有死心，四處尋找機會，想要自己做點生意。為了多認識人找關係，他經常去參加各種飯局、酒局，小錢也掙過一點，但這樣的好事並不經常發生。（一五）