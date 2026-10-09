科西嘉風采依舊（三）

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不只是咖啡 ，還有糖，琥珀色的糖，「義大利 的咖啡專用糖，要不要試試看？」女子親切地說。

在這幾粒晶瑩的糖溶於熱咖啡之時，文素馨感覺時間與季節似乎是消失了。淺嘗一口，深深嘆息，靜好歲月的全部內容似乎就體現在這口感上。

「您怎麼會想到布薩帝？」女子微笑。

「羅馬的托尼給了我訊息。」文素馨誠實回答。

「啊，托尼。他的家族裡有科西嘉人，他的祖上裡面有老禁衛軍裡面的人。你聽說過拿破崙臨終前，身邊的那位馬爾商嗎？托尼是馬爾商的後人……」

「1840年底，拿破崙慢性中毒身亡之後十九年，貝特朗、拉卡瑟、馬爾商到聖赫勒拿島迎回了大帝的遺骨，移葬巴黎……」文素馨沉吟著說。

「1842年，布薩帝公司正式在安吉亞里成立，專營拿破崙最為心儀的桌巾，到現在，已經是第八代。約瑟芬喜歡花俏的東西。安吉亞里桌巾只有在戰神歸營的時候才會用到。外出打仗，拿破崙會帶幾百本書，也會帶他心愛的小型桌巾。桌巾和書，永不分離，就像『宗教形成我們命運的一部分，靈魂、法律和風俗結合在一起，組成神聖的整體。我們稱她為祖國』……」女子這樣說。

那是拿破崙著名的遺言，此時此地，聽到那女子這樣說，文素馨深覺震撼。

靜默了許久，兩人都喜歡這靜默，感覺著就這麼靜靜地交換著思緒，是一種難得的了解與情誼。

終於，抬起手腕看錶的是文素馨。她說：「我就訂一條桌巾，就是這款淺咖啡色的，另外，加上六條餐巾。極為親近的朋友來訪，我才會用這份珍貴的餐桌織品。」

「相信我，您需要十二條餐巾，因為這樣的桌巾最少可以使用二、三十年……」那女子一邊說，一邊拿起沾水筆開訂單。

文素馨自報家門之後，在遞出信用卡的時候，問道：「怎麼稱呼您？」

女子微笑：「我是布薩帝在雅典的全權代表。大家都叫我布薩帝。」

「好吧，布薩帝，我什麼時候能夠收到桌巾？」

「一個月。布薩帝會派人專程送到府上，請放心。」

●

時間過得很快，因為文素馨很忙。就在與布薩帝結緣的第二天，晚飯後，全家人聚集在縫紉室裡，工作檯上鋪了一塊黑色的布，拼布的設計工程即將開始。首先，需要將四片大三角形放在正中，四片尖銳的小三角形放在大三角形中間、四片直角三角形放在四角，組成一個正方形。如此這般，二十個正方形連接起來的時候，圓就自然出現了。規則如此，但是深淺相連，顏色協調卻要靠「設計者」拿捏。

兒子小心翼翼操作著，他完成一個方塊，母親便用大頭針將這十二片布片依序仔細別好。將近兩個小時之後，二十個方塊才都整齊地疊放在一邊。文素馨不用縫紉機，先要將每個正方形十二片布料，用五彩絲線細密地連結起來。二十個正方形，便是二百四十片，小意思。她做過一千兩百六十四片的雙婚戒百衲被，每一條縫線都是弧形，眼前這個小工程自然不在話下。兒子卻緊張地看著她，「二百四十片，媽咪辛苦了。」母親拍拍兒子的手背，讓他放心。

如此這般，文素馨的日子就更加五彩繽紛。每天，兒子回到家，都會奔到縫紉室來，看著那一個個正方形正在將達利的設計，一寸寸地移轉到布料上。

●

十天之後，二十塊正方形即將竣工。這一個晚上，一家三口會再次聚集在縫紉室，兒子會決定布塊相連時，必須要顧及的深淺相連以及色調的和諧。

電話鈴聲猛地在客廳響起，徹底粉碎了室內的寧靜。

文素馨關掉留聲機，孟德爾頌的奏鳴曲戛然而止。她拿起電話：「國際學校發現定時炸彈！你趕快打開電視……」聽得出來，是兒子一位英國同學母親的聲音。

室內的溫度降至冰點。

文素馨木然地走進起居間，打開電視機，「當前新聞」播報員正用英語報告雅典國際學校「事件」：「上午十點鐘，一名中學三年級學生，希臘裔，出生在美國的伊利亞，在課間休息時間打開書包找零食吃，發現書包裡的便當盒有異。他的同班同學，美國學生安迪馬上警告他，不要打開那個便當盒，並且馬上要求老師疏散學生。老師迅速致電美國駐希臘大使館。現在，美國海軍陸戰隊爆破專家已經抵達……」

新聞播報員站在國際學校的大門口，畫面上看得到美國海軍陸戰隊的軍用卡車，也看得到老師與學生們正在往校外移動……

伊利亞是安迪的同學，也是安迪的朋友。安迪是自己的兒子……

時間被凍住了，文素馨僵立在電視機前，搜尋著伊利亞同安迪的身影……（三）