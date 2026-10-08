余瑾的雙拼生活（二○）
「余瑾？」老杜的眼睛徹底睜開了。
「嗯。」
他看看她，又低頭看看手裡的小棒，像是還沒有完全消化這個突如其來的消息。過了好一會兒，他才抬起頭，「你怎麼想？」
「我想，我找到睡不好的原因了。」余瑾輕輕摸了摸自己的肚子，嘴角牽出一點自嘲的笑，「原來真是荷爾蒙惹的禍。」
老杜臉上的肌肉微微抽動了一下。
「我是說……」他頓了頓，像是在腦子裡重新組織語言，「我是說，這個孩子……」
話說到這裡，他低下了頭，抬手揉了揉鼻樑。過了好一會兒，才又低聲說道：「我們原來的計畫，不是這樣的。」
他抬起頭，目光落在余瑾臉上，卻又像是在對自己說：「我本來打算，再上兩年班就退休。然後我們一起去旅遊，到處走走……再然後，就這麼……安安穩穩地過下去。」
他說到這裡，自己也覺得這些話聽起來有些蒼白，停了停，又低聲補了一句：「你知道的，我很快就要升級當爺爺了，曉輝他媳婦……」
余瑾一聲不吭地看著他。
老杜張了張嘴，似乎還想解釋什麼，卻一時找不到更合適的話。過了一會，他輕輕嘆了口氣，伸手覆上余瑾的肩，安撫似地捏了捏。
「我不是說我不高興。」這句話說得很快，帶著一點急切，像是生怕她誤會。他又抓了抓頭髮，神情裡流露出一種她從未見過的茫然，「只是……太突然了。我是真的沒想到，我還以為……你是更年期。」
余瑾怔了一下。
原來他早就在往更年期上想了，居然一點口風都沒露。她心裡忽然有點說不出的滋味，甚至隱隱生出幾分惱意：你既然都想到了，怎麼不早告訴我？（二○）
因為她睡過了正常起床時間，而且駕照還沒考下來，老杜又正好出差，暫時沒人能開車帶她去採買，所以單子一直拖著沒完成。 小婭認為余瑾不是單純空調溫度不對，而是更年期反應，因為她描述的症狀包括睡不好、心煩、忽冷忽熱，還常常一身汗。 當小婭說出「更年期」三個字後，余瑾腦中像有東西突然裂開，先前的睡意立刻消失，顯示她被這個猜測深深震住了。
精華 FAQ
因為她睡過了正常起床時間，而且駕照還沒考下來，老杜又正好出差，暫時沒人能開車帶她去採買，所以單子一直拖著沒完成。
小婭認為余瑾不是單純空調溫度不對，而是更年期反應，因為她描述的症狀包括睡不好、心煩、忽冷忽熱，還常常一身汗。
當小婭說出「更年期」三個字後，余瑾腦中像有東西突然裂開，先前的睡意立刻消失，顯示她被這個猜測深深震住了。
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