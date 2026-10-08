余瑾的雙拼生活（二○）

「余瑾？」老杜的眼睛徹底睜開了。

「嗯。」

他看看她，又低頭看看手裡的小棒，像是還沒有完全消化這個突如其來的消息。過了好一會兒，他才抬起頭，「你怎麼想？」

「我想，我找到睡不好的原因了。」余瑾輕輕摸了摸自己的肚子，嘴角牽出一點自嘲的笑，「原來真是荷爾蒙惹的禍。」

老杜臉上的肌肉微微抽動了一下。

「我是說……」他頓了頓，像是在腦子裡重新組織語言，「我是說，這個孩子……」

話說到這裡，他低下了頭，抬手揉了揉鼻樑。過了好一會兒，才又低聲說道：「我們原來的計畫，不是這樣的。」

他抬起頭，目光落在余瑾臉上，卻又像是在對自己說：「我本來打算，再上兩年班就退休。然後我們一起去旅遊，到處走走……再然後，就這麼……安安穩穩地過下去。」

他說到這裡，自己也覺得這些話聽起來有些蒼白，停了停，又低聲補了一句：「你知道的，我很快就要升級當爺爺了，曉輝他媳婦……」

余瑾一聲不吭地看著他。

老杜張了張嘴，似乎還想解釋什麼，卻一時找不到更合適的話。過了一會，他輕輕嘆了口氣，伸手覆上余瑾的肩，安撫似地捏了捏。

「我不是說我不高興。」這句話說得很快，帶著一點急切，像是生怕她誤會。他又抓了抓頭髮，神情裡流露出一種她從未見過的茫然，「只是……太突然了。我是真的沒想到，我還以為……你是更年期。」

余瑾怔了一下。

原來他早就在往更年期上想了，居然一點口風都沒露。她心裡忽然有點說不出的滋味，甚至隱隱生出幾分惱意：你既然都想到了，怎麼不早告訴我？（二○）