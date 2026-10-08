我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

余瑾的雙拼生活（二○）

徐徐
聽新聞
test
0:00 /0:00

「余瑾？」老杜的眼睛徹底睜開了。

「嗯。」

他看看她，又低頭看看手裡的小棒，像是還沒有完全消化這個突如其來的消息。過了好一會兒，他才抬起頭，「你怎麼想？」

「我想，我找到睡不好的原因了。」余瑾輕輕摸了摸自己的肚子，嘴角牽出一點自嘲的笑，「原來真是荷爾蒙惹的禍。」

老杜臉上的肌肉微微抽動了一下。

「我是說……」他頓了頓，像是在腦子裡重新組織語言，「我是說，這個孩子……」

話說到這裡，他低下了頭，抬手揉了揉鼻樑。過了好一會兒，才又低聲說道：「我們原來的計畫，不是這樣的。」

他抬起頭，目光落在余瑾臉上，卻又像是在對自己說：「我本來打算，再上兩年班就退休。然後我們一起去旅遊，到處走走……再然後，就這麼……安安穩穩地過下去。」

他說到這裡，自己也覺得這些話聽起來有些蒼白，停了停，又低聲補了一句：「你知道的，我很快就要升級當爺爺了，曉輝他媳婦……」

余瑾一聲不吭地看著他。

老杜張了張嘴，似乎還想解釋什麼，卻一時找不到更合適的話。過了一會，他輕輕嘆了口氣，伸手覆上余瑾的肩，安撫似地捏了捏。

「我不是說我不高興。」這句話說得很快，帶著一點急切，像是生怕她誤會。他又抓了抓頭髮，神情裡流露出一種她從未見過的茫然，「只是……太突然了。我是真的沒想到，我還以為……你是更年期。」

余瑾怔了一下。

原來他早就在往更年期上想了，居然一點口風都沒露。她心裡忽然有點說不出的滋味，甚至隱隱生出幾分惱意：你既然都想到了，怎麼不早告訴我？（二○）

精華 FAQ

  • 因為她睡過了正常起床時間，而且駕照還沒考下來，老杜又正好出差，暫時沒人能開車帶她去採買，所以單子一直拖著沒完成。

  • 小婭認為余瑾不是單純空調溫度不對，而是更年期反應，因為她描述的症狀包括睡不好、心煩、忽冷忽熱，還常常一身汗。

  • 當小婭說出「更年期」三個字後，余瑾腦中像有東西突然裂開，先前的睡意立刻消失，顯示她被這個猜測深深震住了。

上一則

諾貝爾文學獎即將揭曉 村上春樹仍是奪獎大熱門

延伸閱讀

余瑾的雙拼生活（三）

余瑾的雙拼生活（三）
余瑾的雙拼生活（二）

余瑾的雙拼生活（二）
余瑾的雙拼生活（一）

余瑾的雙拼生活（一）
結過幾次婚（三）

結過幾次婚（三）

熱門新聞

圖／PPAN

外婆媽(下)

2026-09-30 02:00

香港行醫歲月

2026-10-03 02:00

醫師的小孩

2026-10-03 02:00
秘魯利馬山坡上的貧民窟。

南美平民窟

2026-10-06 02:00
（圖／AI協作生成）

親愛的爸媽：寫信的年代(上)

2026-10-04 02:00

香港過境

2026-10-03 02:00

超人氣

更多 >
台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」

台職棒開球取消 吳奇隆再表態 「不賺錢也是這個立場」
美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵

美F-35零件誤運香港傳遭中國扣押 彭博：UPS員工漏看警告電郵
川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元

川普政府打擊國際生又出招…想留美工作 校方每人付7萬元
擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍

擔心高價嚇跑學生 已有大學將學費對半砍
華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...

華人為省稅從爾灣搬到賭城三年多 生活最大落差是...