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Anthropic前研究員警告：中國在美國兩大AI巨頭安插間諜

跟監賴清德兒被逮 張婉瑩曾讀北京國際關係學院 校友被爆色誘美議員上床

寵物（八）

清禾
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他一點、一點，把一個十歲男孩記得的每一個細節說出來。

最開始只是很輕的一陣晃動，杯子在桌上碰出細小的聲音。大人往窗外看了幾眼，都說沒事。

第二次來的時候，整棟房子像忽然被什麼從底下抬了起來。窗戶碎了，櫃子倒下來，街上全是喊聲。

所有人都往外跑的時候，他忽然想起前一天才拍的那張照片。兩個孩子坐在門檻上吃蘋果，是那場地震之前，最後一個普通的下午。

他甩開拉住他的手，跑回去，在倒下的椅子和碎玻璃之間，找到那張照片。

瑪格麗特最後衝進去，把他拖了出來。

沒多久，房子塌了一半，後來又起了火。那張照片是他從裡面帶出來的唯一一樣東西。

他們是在那之後失散的。災後太亂，兩家人被送往不同的安置點。瑪格麗特一家後來搬去了北邊，他則跟著家人去了南方。本來說好會再見，後來就沒有再見。

四十年可以拿來結婚、離婚、生小孩、搬很多次家，也可以只是，沒有然後。

他說完，客廳很安靜，剛才那些尖銳的話，好像一下子都退遠了。勞拉看著他，看見的不是一個一直在騙她的人，而是一個十歲時就學會把最重要的東西藏起來，藏得太久，連自己都快找不到的人。

「你從來沒跟我說過。」

「我很少跟人說。」

「八年，」她說，「我跟你八年。」

「我知道，」他說，「我以為時間夠久了，難的事自然會變得容易一點。後來才發現不是，難的事只會變成，你越等，越不知道從哪裡開始說。」

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那本記事本，最後被班傑明自己撕了，一頁、一頁，丟進垃圾桶。

紙屑掉得到處都是，勞拉蹲下來幫他撿。撿到一半停住，看著手裡那一小片寫著「不要提餐廳」的碎紙，忽然不知道該不該笑。（八）

精華 FAQ

  • 因為那是災難前最後一個普通下午留下的紀錄，也是他在倒塌與火災中唯一帶出來的東西，對他而言既是記憶，也像失散前的最後證物。

  • 地震後現場太混亂，兩家人被送往不同安置點，之後又分別搬到北邊與南方。原本約定再見，卻在漫長歲月中逐漸失去聯絡。

  • 她不再只把他看成一個一直隱瞞的人，而是看見他從10歲起就習慣把最重要的事藏起來，藏到連自己都快無法說清楚的程度。

地震 寵物

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